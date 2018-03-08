Кьеллини объяснил, почему "Тоттенхэм" уступил "Ювентусу"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что "Тоттенхэму" не хватило опыта и истории, чтобы превзойти туринцев в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Два гола "Ювентуса" в течение трех минут решили судьбу вчерашнего матча на "Уэмбли", а также всего противостояния в пользу чемпионов Серии А. Тем не менее, игра "шпор" произвела впечатление на Кьеллини, который считает, что "Тоттенхэму" не хватает "очень малого", чтобы претендовать на победу в Лиге Чемпионов.
"В перерыве мы сказали себе, что должны сохранять спокойствие, несмотря на серьезные проблемы, потому что у нас еще будут свои моменты. "Тоттенхэм" подтвердил, что является отличной командой. Думаю, им не хватает очень малого, чтобы стать одной из лучших команд в Европе. Возможно, некоторого опыта. Несколько лет назад мы сами были в том же положении, но два финала за три последних сезона помогли нам лучше преодолевать такого рода матчи".
"Дело в истории "Тоттенхэма". Они всегда создают много моментов и так много забивают, но в конце концов им чего-то не хватает. Мы верим в историю. Думаю, и вчерашний матч между "Реалом" и ПСЖ показал, что история важна. "Шпорам" требуется совсем немного, чтобы начать выигрывать такого рода матчи — трофей, искра, что-нибудь. Когда тебе не удается побеждать с отличным футболом, необходимо найти другой путь", — цитирует Кьеллини The Independent.
08.03.2018 10:00
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Последние комментарии:
верно, а как же иначе ухитряются игроки которым далеко за 30, порхать по полю и выкладываться на все 120, тогда как тот же недоразумение делле гуляет на площадке и думает лишь как бы скорей окончился матч
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Кьеллини молодчага!вчера показал какой он топ конешн
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Все правильно. Красивый футбол - збс, но важно выигрывать трофеи. То же самое касается и ЛФК.
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Посмотрим, что он скажет после вылета от МС.
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Потому что у пакета нет такого защитника! Различные Дэвисы и Триппьеры у которых порой только и получается, что навешивать, а не оборонятся и распасовывать. Пакета вина в том, что на важные матчи - он отправляет молодых игроковв такие матчи(без опыта), которые по сути только с Кристал пэлас играть. Тут вопрос, а как наработать опыт, если их не выпускать.. Нужно просто понимать, какой для тебя матч важнее
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И привёл фразу из фильма про дно и Брюгге
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Кьелини вчера конечно топарем жутким был...
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Потому что Говном ты не был, но и до вершин не добрался... Как «тоттенхэм ...
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