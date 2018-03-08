Кьеллини объяснил, почему "Тоттенхэм" уступил "Ювентусу"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что "Тоттенхэму" не хватило опыта и истории, чтобы превзойти туринцев в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Два гола "Ювентуса" в течение трех минут решили судьбу вчерашнего матча на "Уэмбли", а также всего противостояния в пользу чемпионов Серии А. Тем не менее, игра "шпор" произвела впечатление на Кьеллини, который считает, что "Тоттенхэму" не хватает "очень малого", чтобы претендовать на победу в Лиге Чемпионов.



"В перерыве мы сказали себе, что должны сохранять спокойствие, несмотря на серьезные проблемы, потому что у нас еще будут свои моменты. "Тоттенхэм" подтвердил, что является отличной командой. Думаю, им не хватает очень малого, чтобы стать одной из лучших команд в Европе. Возможно, некоторого опыта. Несколько лет назад мы сами были в том же положении, но два финала за три последних сезона помогли нам лучше преодолевать такого рода матчи".



"Дело в истории "Тоттенхэма". Они всегда создают много моментов и так много забивают, но в конце концов им чего-то не хватает. Мы верим в историю. Думаю, и вчерашний матч между "Реалом" и ПСЖ показал, что история важна. "Шпорам" требуется совсем немного, чтобы начать выигрывать такого рода матчи — трофей, искра, что-нибудь. Когда тебе не удается побеждать с отличным футболом, необходимо найти другой путь", — цитирует Кьеллини The Independent.