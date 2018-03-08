Кьеллини объяснил, почему "Тоттенхэм" уступил "Ювентусу"

Джорджо Кьеллини Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что "Тоттенхэму" не хватило опыта и истории, чтобы превзойти туринцев в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Два гола "Ювентуса" в течение трех минут решили судьбу вчерашнего матча на "Уэмбли", а также всего противостояния в пользу чемпионов Серии А. Тем не менее, игра "шпор" произвела впечатление на Кьеллини, который считает, что "Тоттенхэму" не хватает "очень малого", чтобы претендовать на победу в Лиге Чемпионов.

"В перерыве мы сказали себе, что должны сохранять спокойствие, несмотря на серьезные проблемы, потому что у нас еще будут свои моменты. "Тоттенхэм" подтвердил, что является отличной командой. Думаю, им не хватает очень малого, чтобы стать одной из лучших команд в Европе. Возможно, некоторого опыта. Несколько лет назад мы сами были в том же положении, но два финала за три последних сезона помогли нам лучше преодолевать такого рода матчи".

"Дело в истории "Тоттенхэма". Они всегда создают много моментов и так много забивают, но в конце концов им чего-то не хватает. Мы верим в историю. Думаю, и вчерашний матч между "Реалом" и ПСЖ показал, что история важна. "Шпорам" требуется совсем немного, чтобы начать выигрывать такого рода матчи — трофей, искра, что-нибудь. Когда тебе не удается побеждать с отличным футболом, необходимо найти другой путь", — цитирует Кьеллини The Independent.



Метки Кьеллини, Лига Чемпионов, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 08.03.2018 11:53 # osivori
    верно, а как же иначе ухитряются игроки которым далеко за 30, порхать по полю и выкладываться на все 120, тогда как тот же недоразумение делле гуляет на площадке и думает лишь как бы скорей окончился матч

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  2. liverbro 08.03.2018 11:23 # liverbro
    Кьеллини молодчага!вчера показал какой он топ конешн

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  3. moskofidi 08.03.2018 10:58 # moskofidi
    Все правильно. Красивый футбол - збс, но важно выигрывать трофеи. То же самое касается и ЛФК.

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  4. knvlay 08.03.2018 10:47 # knvlay
    Посмотрим, что он скажет после вылета от МС.

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  5. makeewadim 08.03.2018 10:40 # makeewadim
    Потому что у пакета нет такого защитника! Различные Дэвисы и Триппьеры у которых порой только и получается, что навешивать, а не оборонятся и распасовывать. Пакета вина в том, что на важные матчи - он отправляет молодых игроковв такие матчи(без опыта), которые по сути только с Кристал пэлас играть. Тут вопрос, а как наработать опыт, если их не выпускать.. Нужно просто понимать, какой для тебя матч важнее

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  6. mixmaster 08.03.2018 10:24 # mixmaster
    И привёл фразу из фильма про дно и Брюгге

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  7. chelsealondon 08.03.2018 10:09 # chelsealondon
    Кьелини вчера конечно топарем жутким был...

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  8. pepguardiola 08.03.2018 10:02 # pepguardiola
    Потому что Говном ты не был, но и до вершин не добрался... Как «тоттенхэм ...

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