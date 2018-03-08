Фирмино хочет попасть на английскую команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что хотел бы встретиться с другой английской командой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "красные" оформили выход в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Сюда же пробился "Манчестер Сити", и все еще могут пробиться "Челси" с "Манчестер Юнайтед", тогда как "Тоттенхэм" остался за бортом турнира.



И если Эмре Джан не горит желанием столкнуться с другой английской командой в 1/4 финала, то его одноклубник Фирмино не видит в этом ничего плохо. Роберто, напротив, был бы рад этому.



"Да, мы бы хотели попасть на английский клуб. Почему нет? За последние сезоны мы доказали, что можем обыграть все английские клубы. У нас хорошая статистика против них".



"Нам кажется, что мы хорошо играли против английских топ-клубов и показывали, что можем победить их, однако никакой жребий нас не испугает".



"Мы не переживаем, кто нам попадется, нам все равно. Испанский топ-клуб? Мы не боимся. Не думаю, что мы должны бояться хоть чего-нибудь от какой-либо команды теперь".



"Мы чувствуем, что в свой день можем обыграть любую команду, и нам все равно, кто нам попадется. Наша команда способна доставить проблем любому".



"У нас хорошая команда, мы можем попасть на большие испанские команды, и мы чувствуем, что можем им соответствовать. Здесь тебе приходится играть против больших команд", — цитирует Фирмино Sky Sports.