Фирмино хочет попасть на английскую команду в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что хотел бы встретиться с другой английской командой в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "красные" оформили выход в следующий раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Сюда же пробился "Манчестер Сити", и все еще могут пробиться "Челси" с "Манчестер Юнайтед", тогда как "Тоттенхэм" остался за бортом турнира.
И если Эмре Джан не горит желанием столкнуться с другой английской командой в 1/4 финала, то его одноклубник Фирмино не видит в этом ничего плохо. Роберто, напротив, был бы рад этому.
"Да, мы бы хотели попасть на английский клуб. Почему нет? За последние сезоны мы доказали, что можем обыграть все английские клубы. У нас хорошая статистика против них".
"Нам кажется, что мы хорошо играли против английских топ-клубов и показывали, что можем победить их, однако никакой жребий нас не испугает".
"Мы не переживаем, кто нам попадется, нам все равно. Испанский топ-клуб? Мы не боимся. Не думаю, что мы должны бояться хоть чего-нибудь от какой-либо команды теперь".
"Мы чувствуем, что в свой день можем обыграть любую команду, и нам все равно, кто нам попадется. Наша команда способна доставить проблем любому".
"У нас хорошая команда, мы можем попасть на большие испанские команды, и мы чувствуем, что можем им соответствовать. Здесь тебе приходится играть против больших команд", — цитирует Фирмино Sky Sports.
08.03.2018 09:00
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клопп без сомнения топ тренер, он должен уберечь фирминовых от головокружения от успехов
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Один бегунок Салах тащит скаузеров, а вони на меньше чем на требл.
Пэтухем вчера тоже бегал и опозорился, когда их Юве на опыте натянул))
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Да было бы неплохо Сити еще раз натянуть...
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фирмино топ конечно. но мы то понимаем, что главные козырь ливерпуля - это молниеносный Салах.
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мы, мы, нам, мы, у нас, любую команду, мы, мы.... Ой допиздиться этот петушара
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Дерзкий бразил, он не остановится ни перед кем, кумыс кипит в его жилах, он щёлкает залупой по носу английским топам. Он не видит преград на пути к чашке и даже когда выиграет её - до краёв наполнит кумысом, оседлает Манэ и поскачет в новый сезон к новым победам
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