Почеттино гордится "Тоттенхэмом", несмотря на поражение

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что испытывает гордость от игры своей команды в матче против "Ювентуса".

Имея преимущество в виде гостевых голов после встречи в Турине (2:2), "шпоры" мощно начали ответный матч и справедливо открыли счет в концовке первого тайма, заставив "Ювентус" забивать дважды.



Во втором тайме матча на "Уэмбли" "Тоттенхэм" продолжил доминировать над соперником, но затем выключился из игры и в течение 169 секунд пропустил дважды (2:1). Победу, как и путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов, "Ювентус" уже не отдал, однако Почеттино отказывается критиковать команду.



"Я расстроен, потому что мы упустили много моментов, и команда заслужила большего. То, каким образом мы пропустили два гола, расстраивает, но мы показали великолепную игру".



"Я очень горжусь. Мы доминировали против такой очень хорошей команды, как "Ювентус". По сумме двух матчей мы были гораздо лучше — но на таком уровне судьбу противостояния могут решить три минуты, как это получилось у "Ювентуса".



"Это было немного несправедливо. Тяжело пропустить два таких гола, потому что до тех "Тоттенхэм" был гораздо лучше и контролировал игру. Однако это футбол, и теперь нам нужно обратить свой взор в будущее, где впереди у нас много матчей", — цитирует Почеттино Sky Sports.