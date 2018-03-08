Венгер: "Лига Европы — возможность, которую нужно использовать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что видит в трофее в Лиге Европы возможность спасти этот сезон.

Проиграв в минувшее воскресенье "Брайтону", "канониры" оказались уже в 13 очках от топ-4 Премьер-Лиги. Венгер тогда, наконец, признал, что финишировать в зоне Лиги Чемпионов будет "практически невозможно".



Теперь только победа в Лиге Европы может скрасить этот сезон и, возможно, спасти Венгера от увольнения. Арсен надеется, что его игроки проявят себя, несмотря на сложную атмосферу вокруг клуба.



"Наша ситуация заставляет меня вспоминать прошлый год, когда мы набрали 75 очков и не попали в Лигу Чемпионов из-за одного недостающего очка".



"75 очков — все равно очень хороший результат, которого мы не достигнем в этом сезоне. Так что Лига Европы — это возможность, которой мы должны воспользоваться, конечно. Это лишь увеличивает давление на нас в этом соревновании".



"Сейчас мы переживаем сложный период, но я убежден, что одновременно это является хорошей возможностью. Ты должен захотеть проявить свои качества и сильные стороны, а их можно проявить только в сложные времена".



"Это хорошая возможность, и она, в долгосрочной перспективе, может сделать команду еще сильнее", — цитирует Венгера Sky Sports.