Венгер: "Лига Европы — возможность, которую нужно использовать"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что видит в трофее в Лиге Европы возможность спасти этот сезон.

Проиграв в минувшее воскресенье "Брайтону", "канониры" оказались уже в 13 очках от топ-4 Премьер-Лиги. Венгер тогда, наконец, признал, что финишировать в зоне Лиги Чемпионов будет "практически невозможно".

Теперь только победа в Лиге Европы может скрасить этот сезон и, возможно, спасти Венгера от увольнения. Арсен надеется, что его игроки проявят себя, несмотря на сложную атмосферу вокруг клуба.

"Наша ситуация заставляет меня вспоминать прошлый год, когда мы набрали 75 очков и не попали в Лигу Чемпионов из-за одного недостающего очка".

"75 очков — все равно очень хороший результат, которого мы не достигнем в этом сезоне. Так что Лига Европы — это возможность, которой мы должны воспользоваться, конечно. Это лишь увеличивает давление на нас в этом соревновании".

"Сейчас мы переживаем сложный период, но я убежден, что одновременно это является хорошей возможностью. Ты должен захотеть проявить свои качества и сильные стороны, а их можно проявить только в сложные времена".

"Это хорошая возможность, и она, в долгосрочной перспективе, может сделать команду еще сильнее", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 08.03.2018 11:10 # scouser2005
    Он ЛЕ не выиграет...

    (ответить)

  2. whitecolor 08.03.2018 09:42 # whitecolor
    Правильно, других вариантов нету

    (ответить)

  3. unsave 08.03.2018 07:43 # unsave
    давай уже, выиграй ле и красиво уйди!
    маразматик хренов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: