Миньоле планирует уйти из "Ливерпуля" в конце сезона

Потеряв доверие главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, голкипер Симон Миньоле готовится покинуть мерсисайдский клуб грядущим летом.

На протяжении предыдущих полутора лет Клопп активно использовал ротацию на последнем рубеже, однако несколько недель назад Юрген принял волевое решение и окончательно усадил Миньоле в запас — теперь ворота команды и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов защищает Лорис Кариус.



Получив заряд уверенности, Кариус пока не дает поводов усомниться в правильности этого решения. Однако Миньоле не намерен мириться с ролью запасного голкипера, утверждает бельгийское издание DH.



Сообщается, что в скором времени Симон должен обзавестись новым агентом, который поможет ему покинуть "Ливерпуль". В услугах Миньоле заинтересованы некоторые представители Бундеслиги и Серии А, а также неназванный клуб Премьер-Лиги.



Добавим, что контракт Миньоле, на этой неделе отметившего свое 30-летие, с "Ливерпулем" рассчитан до 2021 года. С момента перехода из "Сандерленда" в 2013 году Симон провел 202 матча за "красных".