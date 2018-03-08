Миньоле планирует уйти из "Ливерпуля" в конце сезона

Симон Миньоле Потеряв доверие главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, голкипер Симон Миньоле готовится покинуть мерсисайдский клуб грядущим летом.

На протяжении предыдущих полутора лет Клопп активно использовал ротацию на последнем рубеже, однако несколько недель назад Юрген принял волевое решение и окончательно усадил Миньоле в запас — теперь ворота команды и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов защищает Лорис Кариус.

Получив заряд уверенности, Кариус пока не дает поводов усомниться в правильности этого решения. Однако Миньоле не намерен мириться с ролью запасного голкипера, утверждает бельгийское издание DH.

Сообщается, что в скором времени Симон должен обзавестись новым агентом, который поможет ему покинуть "Ливерпуль". В услугах Миньоле заинтересованы некоторые представители Бундеслиги и Серии А, а также неназванный клуб Премьер-Лиги.

Добавим, что контракт Миньоле, на этой неделе отметившего свое 30-летие, с "Ливерпулем" рассчитан до 2021 года. С момента перехода из "Сандерленда" в 2013 году Симон провел 202 матча за "красных".



Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 08.03.2018 11:13 # scouser2005
    Ну давай Симон, без обид только. YNWA!

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  2. hammersmith 08.03.2018 10:52 # hammersmith
    Cимон ебаный. карась хуев

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  3. elprimer 08.03.2018 10:17 # elprimer
    катись к хyям.

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  4. webfoot 08.03.2018 07:01 # webfoot
    Неужели этот день наступит

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  5. liverpool1892est 08.03.2018 06:33 # liverpool1892est
    Господь услышал мои молитвы...Аллилуйя!

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  6. graven 08.03.2018 06:04 # graven
    Опять топа не можем удержать, сколько можно. Будет хуже, чем уход Суареса.
    (нет)

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