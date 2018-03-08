"Сити" проиграл дома "Базелю", но вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Базель "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, несмотря на домашнее поражение от "Базеля" со счетом 1:2.

Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола доверился таким редким гостям стартового состава, как Клаудио Браво, Яя Туре и Фил Фоден. На острие атак отправился набирающий форму после травмы Габриэль Жезус.

С этим противостоянием и так все было ясно, а на восьмой минуте стало ясно окончательно. Лерой Сане продрался до подступов к штрафной, отдал направо Бернарду Силве, а тот прострелил к дальней штанге, где Жезус просто подставил ногу — 1:0.

"Сити" контролировал игру, а Гюндоган едва не удвоил счет, пробив прямо в голкипера. Тем не менее, это не помешало "Базелю" сравнять счет на 17-й минуте. Мохамед Эльюнусси спокойно принял мяч в центре штрафной с левого края, а вторым касанием расстрелял Браво — 1:1.

Гол гостей случился против течения матча, однако "горожане" не расстроились и продолжили контролировать игру, не выпуская мяч: пас, пас, пас. Однако темп был невысок.

Второй тайм ничего интересного из себя не представлял, если не считает гол Михаэля Ланга на 71-й минуте. Защитник "Базеля" получил мяч на правом краю штрафной и с острого угла пробил Браво — 1:2.

"Манчестер Сити" потерпел редкое домашнее поражение, но все равно вышел в следующий раунд турнира. "Базель" хлопнул напоследок дверью и смог порадовать своих болельщиков после унижения в первой встрече.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 5:2

Голы: Жезус 8 — Эльюнусси 17, Ланг 71.

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Диас 66), Яя Туре, Бернарду Силва, Фоден (Адарабиойо 89), Сане, Жезус.

"Базель": Вацлик, Ланг, Лакруа, Сухи, Риверос, Фрай, Дье, Бюа (Штокер 68), Дзуффи, Эльюнусси, Оберлин (Ван Волфсвинкель 74).

Предупреждения: Жезус — Лакруа.



Метки Базель, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2018 00:45

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 08.03.2018 09:42 # meshuggah
    Ах ах ах
    Зашквар все что нужно знать об уровне шити липовый чемпион

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  2. jayspearingagent 08.03.2018 04:54 # jayspearingagent
    Дежурный матч какой то

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  3. mansour 08.03.2018 04:13 # mansour
    Особенно порадовал Брахим Диаз

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  4. geyfan-mu 08.03.2018 01:40 # geyfan-mu
    товарняк по сути...

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  5. blacker19 08.03.2018 01:09 # blacker19
    это ж дог был явный

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  6. pepguardiola 08.03.2018 00:59 # pepguardiola
    Хорошая практика для молодежи и лавочников, Диаз очень отлично отыграл.

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  7. mancunia-planet 08.03.2018 00:48 # mancunia-planet
    удачи

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