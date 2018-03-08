"Сити" проиграл дома "Базелю", но вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, несмотря на домашнее поражение от "Базеля" со счетом 1:2.
Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола доверился таким редким гостям стартового состава, как Клаудио Браво, Яя Туре и Фил Фоден. На острие атак отправился набирающий форму после травмы Габриэль Жезус.
С этим противостоянием и так все было ясно, а на восьмой минуте стало ясно окончательно. Лерой Сане продрался до подступов к штрафной, отдал направо Бернарду Силве, а тот прострелил к дальней штанге, где Жезус просто подставил ногу — 1:0.
"Сити" контролировал игру, а Гюндоган едва не удвоил счет, пробив прямо в голкипера. Тем не менее, это не помешало "Базелю" сравнять счет на 17-й минуте. Мохамед Эльюнусси спокойно принял мяч в центре штрафной с левого края, а вторым касанием расстрелял Браво — 1:1.
Гол гостей случился против течения матча, однако "горожане" не расстроились и продолжили контролировать игру, не выпуская мяч: пас, пас, пас. Однако темп был невысок.
Второй тайм ничего интересного из себя не представлял, если не считает гол Михаэля Ланга на 71-й минуте. Защитник "Базеля" получил мяч на правом краю штрафной и с острого угла пробил Браво — 1:2.
"Манчестер Сити" потерпел редкое домашнее поражение, но все равно вышел в следующий раунд турнира. "Базель" хлопнул напоследок дверью и смог порадовать своих болельщиков после унижения в первой встрече.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 5:2
Голы: Жезус 8 — Эльюнусси 17, Ланг 71.
"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Диас 66), Яя Туре, Бернарду Силва, Фоден (Адарабиойо 89), Сане, Жезус.
"Базель": Вацлик, Ланг, Лакруа, Сухи, Риверос, Фрай, Дье, Бюа (Штокер 68), Дзуффи, Эльюнусси, Оберлин (Ван Волфсвинкель 74).
Предупреждения: Жезус — Лакруа.
08.03.2018 00:45
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Последние комментарии:
Ах ах ах
Зашквар все что нужно знать об уровне шити липовый чемпион
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Дежурный матч какой то
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Особенно порадовал Брахим Диаз
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товарняк по сути...
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это ж дог был явный
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Хорошая практика для молодежи и лавочников, Диаз очень отлично отыграл.
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удачи
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