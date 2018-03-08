"Сити" проиграл дома "Базелю", но вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, несмотря на домашнее поражение от "Базеля" со счетом 1:2.

Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола доверился таким редким гостям стартового состава, как Клаудио Браво, Яя Туре и Фил Фоден. На острие атак отправился набирающий форму после травмы Габриэль Жезус.



С этим противостоянием и так все было ясно, а на восьмой минуте стало ясно окончательно. Лерой Сане продрался до подступов к штрафной, отдал направо Бернарду Силве, а тот прострелил к дальней штанге, где Жезус просто подставил ногу — 1:0.



"Сити" контролировал игру, а Гюндоган едва не удвоил счет, пробив прямо в голкипера. Тем не менее, это не помешало "Базелю" сравнять счет на 17-й минуте. Мохамед Эльюнусси спокойно принял мяч в центре штрафной с левого края, а вторым касанием расстрелял Браво — 1:1.



Гол гостей случился против течения матча, однако "горожане" не расстроились и продолжили контролировать игру, не выпуская мяч: пас, пас, пас. Однако темп был невысок.



Второй тайм ничего интересного из себя не представлял, если не считает гол Михаэля Ланга на 71-й минуте. Защитник "Базеля" получил мяч на правом краю штрафной и с острого угла пробил Браво — 1:2.



"Манчестер Сити" потерпел редкое домашнее поражение, но все равно вышел в следующий раунд турнира. "Базель" хлопнул напоследок дверью и смог порадовать своих болельщиков после унижения в первой встрече.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Базель" (Швейцария) — 1:2 (1:1) по сумме двух матчей — 5:2



Голы: Жезус 8 — Эльюнусси 17, Ланг 71.



"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Диас 66), Яя Туре, Бернарду Силва, Фоден (Адарабиойо 89), Сане, Жезус.



"Базель": Вацлик, Ланг, Лакруа, Сухи, Риверос, Фрай, Дье, Бюа (Штокер 68), Дзуффи, Эльюнусси, Оберлин (Ван Волфсвинкель 74).



Предупреждения: Жезус — Лакруа.