"Тоттенхэм" выбит из Лиги Чемпионов "Ювентусом"
"Тоттенхэм" покинул Лигу Чемпионов, проиграв ответный матч 1/8 финала "Ювентусу" со счетом 1:2.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино внес только одно изменение в состав относительно победы 2:0 над "Хаддерсфилдом" в субботу, выпустив с первых минут Кирана Триппьера вместо дисквалифицированного Сержа Орье.
Сделав выводы из первой встречи, на сей раз "Тоттенхэм" стартовал гораздо увереннее. Хороший момент на 15-й минуте имел Харри Кейн, уже обойдя Джанлуиджи Буффона и не попав с острого угла в ворота.
На 17-й минуте "Ювентус" огрызнулся прорывом в штрафную Дугласа Косты. Ян Вертонген не добрался до мяча и сбил бразильца, однако рефери решил, что это не тянет на пенальти.
Отделавшись испугом, хозяева продолжили оказывать давление. Еще парой опасных ударов отметился Кейн, каких-то сантиметров не хватило Сону.
И все-таки натиск "шпор" принес свои плоды. На 39-й минуте защитники гостей не позволили Деле Алли нанести удар из пределов штрафной, однако атака продолжилась и после прострела Триппьера Сон немного корявым ударом отправил мяч в ворота — 1:0.
В остатке тайма "Ювентус" оживился, но кроме неточного удара Миралема Пьянича ничего не создал. "Тоттенхэм" полностью переиграл своего соперника в первые 45 минут.
Второй тайм хозяева начали тоже очень активно, не позволяя "Ювентусу" завладеть инициативой. Туринцы просто не поспевали за стремительными игроками соперника и зачастую были вынуждены фолить.
Ничего не предвещало беды для "шпор", однако на 64-й минуте гости восстановили равновесие в счете. Гонсало Игуаин с трех метров в касание отправил мяч в ворота после скидки головой от Сами Хедиры — 1:1.
"Ювентус" явно поймал кураж и уже спустя три минуты забил еще один гол. После отличной передачи Игуаина Пауло Дибала отправился на свидание с Уго Льорисом и хладнокровно переиграл голкипера — 1:2.
Поведя в счете, гости отошли назад и полностью отдали мяч сопернику. Атаки "Тоттенхэма" накатывали волна за волной, однако по-настоящему Буффон не вступал в игру.
"Ювентус" просто не пускал соперника в свою штрафную, потому "шпорам" приходилось в спешке бить с дистанции, и большинство ударов оказывались неточными.
На последней минуте основного времени Кейн нанес удар головой в штангу, но никто из его партнеров не поспел на добивание. Других моментов "Тоттенхэм" не имел.
"Тоттенхэм" провел отличный матч, однако пятиминутная расслабленность стоила "шпорам" путевки в четвертьфинал турнира. "Ювентус" добился своей победы во многом на опыте, которого лондонцам все еще не хватает.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 1:2 (1:0) по сумме двух матчей — 3:4
Голы: Сон 39 — Игуаин 64, Дибала 67.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер (Ламела 74), Дембеле, Эриксен, Алли (Льоренте 86), Сон, Кейн.
"Ювентус": Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Лихтштайнер 61), Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа 60), Дуглас Коста, Игуаин (Стураро 83), Дибала.
Предупреждения: Вертонген, Алли, Дембеле — Сандро, Пьянич, Бенатиа, Кьеллини.
08.03.2018 00:40
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Последние комментарии:
Йододефицитный, просто конченый петор.
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не сомневался в Юве , на классе убрали курятник
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каким отбитым надо быть, чтоб середняка кьелини называть топарём? его даже односезонка вчера. как cyчку, от мяча отталкивала
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главная проблема тоттенхэма это пакет, тренер конечно отличный, игра там развитие игроков на новый уровень, все дела, но с менталитетом середняка и неудачника, да он создал сильный тоттенхэм, собрал боевой костяк, но толку от этого, если ты не берешь все от этого состава? они должны были брать АПЛ в 2016 году и в 2015 году е6ать в финале пенсов и забирать КАЛ
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Долбаные макароники
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Футболиста удалили с поля из-за фамилии
В матче полупрофессиональных английских команд «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» произошел курьезный эпизод, связанный с удалением футболиста Санчеза Уотта. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Олли Бэйлис.
Из-за того, что на майках футболистов были написаны исключительно номера, для вынесения предупреждения судья матча был вынужден спросить у игрока его фамилию. Ответ Уотта он принял за издевательство и показал футболисту прямую красную карточку. Фамилия 27-летнего англичанина созвучна с вопросом «What» («что» — в переводе с английского).
Позже игрокам «Хемел Хемпстед Таун» удалось оспорить решение арбитра и игрок вернулся на поле. Матч завершился победой «Хемела» со счетом 2:0. Один из мячей забил Уотт.
Уотт числился в системе футбольного клуба Арсенал с 1998 по 2013 год, но не провел в составе взрослой команды ни одного матча.
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08.03.2018 00:47 #
liverfun
Топово, конечно, итальянские пенсионеры включились всего на 3 минуты и разъебали хваленый петунхэм. Ибо всякие алли и прочие начали пытаться собирать на себе всякие карточки для соперников и занимались другими нефутбольными делами, а в это время алегри показал мастер класс по заменам почетине.
игуаин оказался на голову пизже кейна, который привык реализовывать лишь выходы на вратаря и прочие верные моменты, созданные партнерами
Заслуженная победа итальянцев на классе
Источник: http://fapl.ru/posts/61023/?c=1#c6619038
игуаин оказался на голову выше кейна....колбасники иногда пид3дят такую хуету, что даже пенсы на их фоне топы
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Вчера пили пиво с одним пацанчиком, не осознавая того, что он spartan)
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с 8 марта, девочки
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четвертая команда Англии жоско возила чемпиона Италии, просто не повезло. казах топ, на хую вертел всю защиту ювентуса, да и Аллегри доказывает что тактически сильнее всех тренеров
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как же мы будем епать скам, а тем ещё потом с Севильей играть
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Летом Покетина в ПыСыЖи, Кейн в Реаль и у щ0льси появятся реальные шансы попасть в ЛЧ)
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Ювентус на ряду с грандами РМ, Барса, Бавария опытный турнирный боец! И да Лига чемпионов это вам не АПЛ! Уровень наглядно доказан! Чемпионаты одной двух команд говорили ярые слепые болелы клубов АПЛ! НО лига чемпионов показывает реальный уровень чемпионатов! Только сити подтянулся за счет Пепа Гвардиолы! Остальным сосать на коленях
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