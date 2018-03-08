"Тоттенхэм" выбит из Лиги Чемпионов "Ювентусом"

"Тоттенхэм" покинул Лигу Чемпионов, проиграв ответный матч 1/8 финала "Ювентусу" со счетом 1:2.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино внес только одно изменение в состав относительно победы 2:0 над "Хаддерсфилдом" в субботу, выпустив с первых минут Кирана Триппьера вместо дисквалифицированного Сержа Орье.



Сделав выводы из первой встречи, на сей раз "Тоттенхэм" стартовал гораздо увереннее. Хороший момент на 15-й минуте имел Харри Кейн, уже обойдя Джанлуиджи Буффона и не попав с острого угла в ворота.



На 17-й минуте "Ювентус" огрызнулся прорывом в штрафную Дугласа Косты. Ян Вертонген не добрался до мяча и сбил бразильца, однако рефери решил, что это не тянет на пенальти.



Отделавшись испугом, хозяева продолжили оказывать давление. Еще парой опасных ударов отметился Кейн, каких-то сантиметров не хватило Сону.



И все-таки натиск "шпор" принес свои плоды. На 39-й минуте защитники гостей не позволили Деле Алли нанести удар из пределов штрафной, однако атака продолжилась и после прострела Триппьера Сон немного корявым ударом отправил мяч в ворота — 1:0.



В остатке тайма "Ювентус" оживился, но кроме неточного удара Миралема Пьянича ничего не создал. "Тоттенхэм" полностью переиграл своего соперника в первые 45 минут.



Второй тайм хозяева начали тоже очень активно, не позволяя "Ювентусу" завладеть инициативой. Туринцы просто не поспевали за стремительными игроками соперника и зачастую были вынуждены фолить.



Ничего не предвещало беды для "шпор", однако на 64-й минуте гости восстановили равновесие в счете. Гонсало Игуаин с трех метров в касание отправил мяч в ворота после скидки головой от Сами Хедиры — 1:1.



"Ювентус" явно поймал кураж и уже спустя три минуты забил еще один гол. После отличной передачи Игуаина Пауло Дибала отправился на свидание с Уго Льорисом и хладнокровно переиграл голкипера — 1:2.



Поведя в счете, гости отошли назад и полностью отдали мяч сопернику. Атаки "Тоттенхэма" накатывали волна за волной, однако по-настоящему Буффон не вступал в игру.



"Ювентус" просто не пускал соперника в свою штрафную, потому "шпорам" приходилось в спешке бить с дистанции, и большинство ударов оказывались неточными.



На последней минуте основного времени Кейн нанес удар головой в штангу, но никто из его партнеров не поспел на добивание. Других моментов "Тоттенхэм" не имел.



"Тоттенхэм" провел отличный матч, однако пятиминутная расслабленность стоила "шпорам" путевки в четвертьфинал турнира. "Ювентус" добился своей победы во многом на опыте, которого лондонцам все еще не хватает.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 1:2 (1:0) по сумме двух матчей — 3:4



Голы: Сон 39 — Игуаин 64, Дибала 67.



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер (Ламела 74), Дембеле, Эриксен, Алли (Льоренте 86), Сон, Кейн.



"Ювентус": Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Лихтштайнер 61), Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа 60), Дуглас Коста, Игуаин (Стураро 83), Дибала.



Предупреждения: Вертонген, Алли, Дембеле — Сандро, Пьянич, Бенатиа, Кьеллини.