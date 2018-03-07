Матич: "Мы должны улучшить свою игру, чтобы победить "Ливерпуль"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что его команда должна улучшить свою игру, чтобы добиться победы над "Ливерпулем" в ближайший уикенд.

В минувший понедельник Матич отметился своим дебютным голом за "красных дьяволов", обеспечив команде волевую победу над "Кристал Пэлас" со счетом 2:3. Однако против "Ливерпуля" этого будет недостаточно, уверен серб.

"Мы должны сделать больше, если хотим победить, потому что "Ливерпуль" — отличная команда в плане мастерства. Мы должны сыграть лучше, но с тем же характером".

"Мы покажем тот же характер, что и против "Пэлас", но будем честны: мы обязаны играть лучше, особенно если вы видели нашу игру в первом тайме".

"Конечно, замечательно, что мы добились победы, и это важно, когда на носу такой матч, как против "Ливерпуля", потому что это будет большое дерби", — сообщил Матич официальному веб-сайту "Юнайтед".



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Матич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 07.03.2018 22:55 # mancunia-planet
    Улучшите понимание сути этой игры

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  2. emily-lfc-2005 07.03.2018 22:28 # emily-lfc-2005
    Ливерпуль победит!

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  3. khazret 07.03.2018 22:09 # khazret
    Забудь об этом.

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