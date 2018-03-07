"Юнайтед" готовит новый контракт для Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" готов возобновить переговоры о новом контракте с нападающим Антони Мартиалем.

Как известно, у 22-летнего француза остается всего полтора года по действующему контракту, который предполагает опцию автоматического продления еще на один сезон.



Клуб с "Олд Траффорд" вступил в диалог с Антони по поводу нового контракте еще в декабре. И хотя тогда совершить прорыв в переговорах не удалось, "дьяволы" уверены, что смогут склонить игрока к продлению сотрудничества.



Как сообщает ESPN, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет удержать нападающего, забившего 36 голов в 129 матчах после переезда из Франции. Сам же Антони требует гарантий игрового времени, особенно в связи с переходом в клуб Алексиса Санчеса.