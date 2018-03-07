"Вест Хэм" оштрафован на 30 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил
"Вест Хэм" был оштрафован на 30 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил.
В прошлом месяце FA обвинила "молотобойцев" в том, что за последние 12 месяцев они трижды нарушали регламент, обязывающий все профессиональные клубы поддерживать в актуальном состоянии информацию о текущем местоположении своих игроков в любой момент времени.
Свою вину "Вест Хэм" признал, и вот сегодня Ассоциация вынесла решение, наложив на лондонский клуб штраф в 30 тысяч фунтов — за аналогичную провинность ранее в этом сезоне "Манчестер Сити" выплатил 35 тыс. фунтов.
"Клуб признает вину, и мы приложим усилия для ужесточения своих процедур, чтобы подобное больше не повторилось", — цитирует официального представителя "Вест Хэма" BBC.
07.03.2018 20:40
Просмотров: 348
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий