"Вест Хэм" оштрафован на 30 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил

"Вест Хэм" был оштрафован на 30 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил.

В прошлом месяце FA обвинила "молотобойцев" в том, что за последние 12 месяцев они трижды нарушали регламент, обязывающий все профессиональные клубы поддерживать в актуальном состоянии информацию о текущем местоположении своих игроков в любой момент времени.



Свою вину "Вест Хэм" признал, и вот сегодня Ассоциация вынесла решение, наложив на лондонский клуб штраф в 30 тысяч фунтов — за аналогичную провинность ранее в этом сезоне "Манчестер Сити" выплатил 35 тыс. фунтов.



"Клуб признает вину, и мы приложим усилия для ужесточения своих процедур, чтобы подобное больше не повторилось", — цитирует официального представителя "Вест Хэма" BBC.