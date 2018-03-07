Джан определится с будущим только в конце сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что определится со своим будущим только по окончании сезона.

Прямо сейчас Джан разрывается между двумя вариантами продолжения карьеры – перебраться на правах свободного агента в "Ювентус" или заключить новый контракт с "Ливерпулем", который отказывается включать в договор пункт об отступных.



На волне слухов Эмре прервал молчание, заявив, что примет решение о своем будущем только после окончания сезона. До тех пор Джан хочет сосредоточиться на футболе.



"Конечно, я должен подумать насчет своего будущего. Я еще ни с кем не подписал контракт, я просто сосредоточен на концовке сезона. Мы хотим завершить его на втором месте в Премьер-Лиге и добраться до поздних стадий Лиги Чемпионов. Это все, что меня волнует прямо сейчас".



"Я уже попросил своего агента заблокировать все переговоры и позволить мне думать только о футболе", - приводит слова Джана Liverpool Echo.