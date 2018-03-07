Джан определится с будущим только в конце сезона

Эмре Джан Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что определится со своим будущим только по окончании сезона.

Прямо сейчас Джан разрывается между двумя вариантами продолжения карьеры – перебраться на правах свободного агента в "Ювентус" или заключить новый контракт с "Ливерпулем", который отказывается включать в договор пункт об отступных.

На волне слухов Эмре прервал молчание, заявив, что примет решение о своем будущем только после окончания сезона. До тех пор Джан хочет сосредоточиться на футболе.

"Конечно, я должен подумать насчет своего будущего. Я еще ни с кем не подписал контракт, я просто сосредоточен на концовке сезона. Мы хотим завершить его на втором месте в Премьер-Лиге и добраться до поздних стадий Лиги Чемпионов. Это все, что меня волнует прямо сейчас".

"Я уже попросил своего агента заблокировать все переговоры и позволить мне думать только о футболе", - приводит слова Джана Liverpool Echo.




Метки Джан, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 07.03.2018 20:00

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  1. superperez101 07.03.2018 20:11 # superperez101
    выиграет Лигу шампиньонов и перейдет в Кристал Пэлас?

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  2. chr1s8rown 07.03.2018 20:08 # chr1s8rown
    вот профессионал .

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