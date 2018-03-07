Беллерин пополнил лазарет "Арсенала"

Перед визитом к "Милану" в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" остался без основных крайних защитников. Компанию Начо Монреалю в лазарете "канониров" составил Эктор Беллерин.

На прошлой неделе главный тренер "пушкарей" Арсен Венгер сообщил, что Монреаль выбыл из строя примерно на две недели и пропустит визит к "Милану" из-за травмы спины.



Аналогичная участь постигла соотечественника Начо и партнера по обороне. Как стало известно Daily Mirror, из-за проблем с коленом Беллерин тоже не сыграет на "Сан Сиро" в четверг вечером.



По информации источника, Эктор испытывает болевые ощущение уже несколько недель, а отсутствие отдыха лишь негативно усугубило ситуацию. Венгер решил оставить 22-летнего защитника в Лондоне.