Беллерин пополнил лазарет "Арсенала"
Перед визитом к "Милану" в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" остался без основных крайних защитников. Компанию Начо Монреалю в лазарете "канониров" составил Эктор Беллерин.
На прошлой неделе главный тренер "пушкарей" Арсен Венгер сообщил, что Монреаль выбыл из строя примерно на две недели и пропустит визит к "Милану" из-за травмы спины.
Аналогичная участь постигла соотечественника Начо и партнера по обороне. Как стало известно Daily Mirror, из-за проблем с коленом Беллерин тоже не сыграет на "Сан Сиро" в четверг вечером.
По информации источника, Эктор испытывает болевые ощущение уже несколько недель, а отсутствие отдыха лишь негативно усугубило ситуацию. Венгер решил оставить 22-летнего защитника в Лондоне.
07.03.2018 19:00
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вот что венгер умеет так это гробить здоровье своих ведущих игроков...санти загубил, выпустил на никому ненужный матч когда ему надо было отдохнуть в итоге команда так и не может восполнить эту потерю
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Вот уж точно говорят, беда не приходит одна. Пиздец по всем фронтам у канониров.
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