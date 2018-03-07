Сезон завершен для Уинстона Рида

Уинстон Рид "Вест Хэм" понес тяжелейшую потерю, лишившись до конца сезона центрального защитника Уинстона Рида.

В минувшую субботу "молотобойцы" разгромно проиграли в гостях у "Суонси" (4:1), оказавшись в трех очках от зоны вылета Премьер-Лиги. Неудачно подвернув колено на 27-й минуте, Рид на носилках и в кислородной маске покинул футбольное поле.

Как сообщает Sky Sports, боль была настолько сильной, что Уинстон даже потерял сознание. В девяти заключительных матчах этого сезона Премьер-Лиги 29-летний новозеландец уже не поможет "Вест Хэму".

Скорее всего, пропустит остаток сезона и правый защитник "молотобойцев" Сэм Байрам, который как раз заменил Рида, но сам получил травму, повредив лодыжку, хотя и доиграл матч до конца.



Метки Байрам, Вест Хэм, Рид, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 07.03.2018 19:34 # manutd-20champ
    давно пора этим столбам в чемпионшип

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  2. dred 07.03.2018 19:15 # dred
    Вест Хэму печально

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