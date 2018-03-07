Вернер предпочитает "Ливерпулю" переход в МЮ
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер признался, что мечтает играть в Премьер-Лиге, но переходу в "Ливерпуль" предпочтет трансфер в "Манчестер Юнайтед".
После переезда в "РБ" летом 2016 года Вернер забил 37 голов в 65 матчах и заслужил первое приглашение в сборную Германии. Со временем Тимо надеется осуществить переезд в Премьер-Лигу: с приоритетным вариантом нападающий уже определился.
"Да, я мечтаю поиграть в Премьер-Лиге. Мне нравятся две-три команды, и одна из них, безусловно, "Манчестер Юнайтед". Правда, с переездом нужно повременить, пока я не подучу английский".
"В детстве я фанател от "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", эти клубы обладают огромной историей. Сэр Алекс Фергюсон добился невероятных успехов с МЮ, зато "Ливерпуль" играет на "Энфилде". Но если бы вы попросили меня выбрать, то я предпочел бы "Юнайтед", - сообщил Вернер в интервью Four Four Two.
07.03.2018 17:00
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Последние комментарии:
Просто обоссал портовую помойку.
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жопарик чуткий
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Понимает что против днаря Макаку конкуренцию намного легче выиграть, чем у топарей Салаха и Фирмино.
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Логично, все таки это великий МЮ, а не середняк колбасно-портовый
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И за МЮ, и за ЛФК. Прямо бисексуал какой-то
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в ливер никто не торопится, из ливера бегут... со скандалом дрыснул пиСуарес, со скандалом дрыснул фуятинья, ломанулись Рахимка Стервинг, старДРИЩ, на старте Джан... оно и понятно, с трофеями голяк последняя дюжина лет, взять титул равен нулю, перспективы как у колхоза "светлый, но далёкий путь"...в сухом остатке мифологизация прошлого, побивание себя любимых в грудь и ритуальное коллективное камланием: мы всех забодаем... топ-клубы живут настоящим, середняки в прошлом...
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очевидный выбор здравомыслящего человека. мю хоть и параша лютая с самой блевотной игрой, но там и трофеи повидает и денег больше будет, а в лузерке просто потеряет зря время и останется никем, гиблое бестрофейное болото...
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глоры,глоры маню))) Далбич! Все кто перешел в ах,уе от блевотины в которую их заставляют играть. Уже на поле друг на друга хоями кидаются черные братья покпа и мукаку. А этот пиз,деныш Вернер ,,болела" и мю и ливера... ахах смешной какой.
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Нормально. Пусть едет. Тут уже поймет, что ошибся. Так уже тыщу раз было...
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Я уже с прошлого года твержу что можно ьыло ьы и его взять клоппу, как раз он того плана что и нужен Ливерпулю ! Моуру он не подойдет , т к ему нужны гаьаритные фрв типа Лукуаку, Дрогьа! Но че то Клопп не умеет договариватся с игроками , даже притом что они с Германии!
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фанател и от юнайтед и от ливера? каким извращенным глорьем надо быть чтобы так делать?
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пздц даже какой то Вернер ссыт на лузерпуль и мечтает о великом МЮ
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куда тебе ,когда фирмино божит.
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совсем дурной, в лиге европы похоже прописаться захотел
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ред булл чёткая контора
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да кому ливер на фуй нужен
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тот случай, когда тобой даже не интересуются ,но хайпануть хочется))
но к слову сейчас вроде неплох
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Потому что в Ливерпуле в основу не попадет, а в МЮ изи, конкуренции нет...
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да кому он нахуй нужен
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