Вернер предпочитает "Ливерпулю" переход в МЮ

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер признался, что мечтает играть в Премьер-Лиге, но переходу в "Ливерпуль" предпочтет трансфер в "Манчестер Юнайтед".

После переезда в "РБ" летом 2016 года Вернер забил 37 голов в 65 матчах и заслужил первое приглашение в сборную Германии. Со временем Тимо надеется осуществить переезд в Премьер-Лигу: с приоритетным вариантом нападающий уже определился.



"Да, я мечтаю поиграть в Премьер-Лиге. Мне нравятся две-три команды, и одна из них, безусловно, "Манчестер Юнайтед". Правда, с переездом нужно повременить, пока я не подучу английский".



"В детстве я фанател от "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", эти клубы обладают огромной историей. Сэр Алекс Фергюсон добился невероятных успехов с МЮ, зато "Ливерпуль" играет на "Энфилде". Но если бы вы попросили меня выбрать, то я предпочел бы "Юнайтед", - сообщил Вернер в интервью Four Four Two.