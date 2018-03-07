Вернер предпочитает "Ливерпулю" переход в МЮ

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер признался, что мечтает играть в Премьер-Лиге, но переходу в "Ливерпуль" предпочтет трансфер в "Манчестер Юнайтед".

После переезда в "РБ" летом 2016 года Вернер забил 37 голов в 65 матчах и заслужил первое приглашение в сборную Германии. Со временем Тимо надеется осуществить переезд в Премьер-Лигу: с приоритетным вариантом нападающий уже определился.

"Да, я мечтаю поиграть в Премьер-Лиге. Мне нравятся две-три команды, и одна из них, безусловно, "Манчестер Юнайтед". Правда, с переездом нужно повременить, пока я не подучу английский".

"В детстве я фанател от "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", эти клубы обладают огромной историей. Сэр Алекс Фергюсон добился невероятных успехов с МЮ, зато "Ливерпуль" играет на "Энфилде". Но если бы вы попросили меня выбрать, то я предпочел бы "Юнайтед", - сообщил Вернер в интервью Four Four Two.




Метки Вернер, Ливерпуль, Манчетер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор foxmcfc   

Дата 07.03.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2820

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Последние комментарии:




  1. knvlay 07.03.2018 21:07 # knvlay
    Просто обоссал портовую помойку.

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  2. kukuruzzo 07.03.2018 19:47 # kukuruzzo
    жопарик чуткий

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  3. liverpool-kz 07.03.2018 19:35 # liverpool-kz
    Понимает что против днаря Макаку конкуренцию намного легче выиграть, чем у топарей Салаха и Фирмино.

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  4. ragoz2018 07.03.2018 19:26 # ragoz2018
    Логично, все таки это великий МЮ, а не середняк колбасно-портовый

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  5. gin 07.03.2018 19:23 # gin
    И за МЮ, и за ЛФК. Прямо бисексуал какой-то

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  6. kojan 07.03.2018 19:08 # kojan
    в ливер никто не торопится, из ливера бегут... со скандалом дрыснул пиСуарес, со скандалом дрыснул фуятинья, ломанулись Рахимка Стервинг, старДРИЩ, на старте Джан... оно и понятно, с трофеями голяк последняя дюжина лет, взять титул равен нулю, перспективы как у колхоза "светлый, но далёкий путь"...в сухом остатке мифологизация прошлого, побивание себя любимых в грудь и ритуальное коллективное камланием: мы всех забодаем... топ-клубы живут настоящим, середняки в прошлом...

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  7. bezviz 07.03.2018 18:43 # bezviz
    очевидный выбор здравомыслящего человека. мю хоть и параша лютая с самой блевотной игрой, но там и трофеи повидает и денег больше будет, а в лузерке просто потеряет зря время и останется никем, гиблое бестрофейное болото...

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  8. mcfc-fantactic 07.03.2018 18:12 # mcfc-fantactic
    глоры,глоры маню))) Далбич! Все кто перешел в ах,уе от блевотины в которую их заставляют играть. Уже на поле друг на друга хоями кидаются черные братья покпа и мукаку. А этот пиз,деныш Вернер ,,болела" и мю и ливера... ахах смешной какой.

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  9. scouser2005 07.03.2018 18:02 # scouser2005
    Нормально. Пусть едет. Тут уже поймет, что ошибся. Так уже тыщу раз было...

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  10. isa1873387 07.03.2018 17:59 # isa1873387
    Я уже с прошлого года твержу что можно ьыло ьы и его взять клоппу, как раз он того плана что и нужен Ливерпулю ! Моуру он не подойдет , т к ему нужны гаьаритные фрв типа Лукуаку, Дрогьа! Но че то Клопп не умеет договариватся с игроками , даже притом что они с Германии!

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  11. van-der-slav 07.03.2018 17:58 # van-der-slav
    фанател и от юнайтед и от ливера? каким извращенным глорьем надо быть чтобы так делать?

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  12. sir-alex-67 07.03.2018 17:49 # sir-alex-67
    пздц даже какой то Вернер ссыт на лузерпуль и мечтает о великом МЮ

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  13. chr1s8rown 07.03.2018 17:48 # chr1s8rown
    куда тебе ,когда фирмино божит.

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  14. cunningham 07.03.2018 17:40 # cunningham
    совсем дурной, в лиге европы похоже прописаться захотел

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  15. mancunia-planet 07.03.2018 17:32 # mancunia-planet
    ред булл чёткая контора

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  16. kojan 07.03.2018 17:30 # kojan
    да кому ливер на фуй нужен

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  17. mcferson 07.03.2018 17:28 # mcferson
    тот случай, когда тобой даже не интересуются ,но хайпануть хочется))
    но к слову сейчас вроде неплох

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  18. ynwa69 07.03.2018 17:22 # ynwa69
    Потому что в Ливерпуле в основу не попадет, а в МЮ изи, конкуренции нет...

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  19. blackdreamer 07.03.2018 17:00 # blackdreamer
    да кому он нахуй нужен

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