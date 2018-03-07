Анонс матча "Манчестер Сити" — "Базель"

Преимущество в четыре гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Базеля" не оставляет никаких сомнений насчет того, что "Манчестер Сити" выйдет в следующий раунд турнира.

Дубль Илкая Гюндогана и голы Бернарду Силвы с Серхио Агуэро позволили "горожанам" играючи победить "Базель" во встрече в Швейцарии — уже к середине первого тайма счет был 0:3, и в дальнейшем "Сити" не напрягался, при этом продолжая создавать моменты.



На своей пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предостерег свою команду от самоуспокоенности и призвал сохранять концентрацию, несмотря на, казалось, бы предопределенный исход двухматчевого противостояния.



"Завтра мы снова начнем с нуля. В стадии на вылет ты всегда должен учитывать то, что сделал в первом матче. Мы должны быть сосредоточены, чтобы не совершить ошибку. Если ты сосредоточен на том, как следует действовать при стандартах и как контролировать игру, тогда ты пройдешь дальше".



"Лига Чемпионов — это нечто особенное, здесь тебе требуется концентрация. Однако в футболе может случиться всякое", — говорил Гвардиола.



За всю историю Лиги Чемпионов еще ни одна команда не выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч 0:4.



"Манчестер Сити" не знает поражений уже в 12 матчах Лиги Чемпионов на "Этихад", включая девять побед.



"Манчестер Сити" забивал в каждом из 12 последних матчей Лиги Чемпионов, и это рекордная серия "горожан".



"Базель" выиграл оба своих последних выездных матча в Лиге Чемпионов — у ЦСКА и "Бенфики".



Однако оба своих выездных матча на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Базель" проиграл с общим счетом 11:0.



"Манчестер Сити" участвует в Лиге Чемпионов седьмой сезон кряду. Дальше 1/8 финала "горожане" проходили лишь однажды — в кампании 2015/16, когда были биты в полуфинале "Реалом".



"Сити" забил шесть голов после угловых в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (33% от общего количества голов команды) — больше всех.



В четырех последних матчах Лиги Чемпионов Гюндоган забил два гола и отдал две результативных передачи.



Кевин Де Брюйне четырежды ассистировал партнерам в своих шести последних матчах Лиги Чемпионов, тогда как в 23 предыдущих — только однажды.



В старт "Сити" может вернуться Фабиан Дельф, едва отбывший трехматчевую дисквалификацию во внутренних соревнованиях. Бенжамен Менди приступил к тренировкам после травмы колена.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Базель" (Швейцария). Первый матч — 4:0

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:45 Онлайн-трансляция