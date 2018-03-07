Анонс матча "Тоттенхэм" — "Ювентус"

Харри Кейн Сыграв вничью в Турине, в среду вечером на "Уэмбли" "Тоттенхэм" и "Ювентус" определят судьбу путевки в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Опытный "Ювентус" шокировал команду Маурисио Почеттино бодрым стартом в первой встрече, быстро поведя со счетом 2:0. Однако "шпорам" удалось перехватить инициативу и добиться ничейного результата при классной игре — 2:2.

Забитые на выезде голы дают определенное преимущество "Тоттенхэму", однако Почеттино заранее признал свою команду сыграть с позиции силы и лишний подкрепить свою репутацию в Европе.

"Мы движемся шаг за шагом, по маленькому шагу каждый сезон. Вы можете видеть, что теперь команда стала более зрелой. Мы собираемся получить удовольствие от завтрашней игры".

"Мы очень хорошо знаем, что играем против одной из лучших команд в Европе, однако у нас смелая команда, и мы позитивно настроенные люди".

"Нам нужно думать, что мы можем победить, мы всегда так думаем. Если мы сможем сыграть в своем обычном режиме, тогда мы будем близки к победе".

"После группового этапа мы укрепили свою репутацию в Европе. В прошлом сезоне мы испытали огромное разочарование, не сумев преодолеть первую стадию, но в этом сезоне люди в Европе начинают уважать "Тоттенхэм", — говорил Почеттино на пресс-конференции.

Ранее "Тоттенхэм" лишь однажды добирался четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов — в сезоне 2010/11 — тогда как "Ювентус" участвовал в финале дважды в три предыдущих сезонах.

"Тоттенхэм" — одна из трех команд, до сих пор не потерпевших ни единого поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Две других — это "Барселона" и "Ливерпуль".

"Тоттенхэм" выиграл все четыре своих последних матча Лиги Чемпионов на "Уэмбли", в каждом забивая ровно по три гола.

"Ювентус" проиграл только однажды в четырех последних матчах на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, а в трех из них не пропускал.

Харри Кейн поучаствовал в 53% голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Защитник Тоби Алдервейрелд все еще не готов вернуться к выступлениях за "Тоттенхэм" после травмы задней поверхности бедра. Серж Орье дисквалифицирован.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "Ювентус" (Италия). Первый матч — 2:2
Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 5244

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Последние комментарии:




  1. sellman 07.03.2018 23:27 # sellman
    Топ
    Барзали, Сандро - уровень портового клуба

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  2. beatles-red 07.03.2018 23:27 # beatles-red
    Мяч идет вдоль ворот, а Буффонище прыгает)

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  3. jesus33 07.03.2018 23:26 # jesus33
    какой же черданцев даун, что он несет блять целый тайм

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  4. skychnie-oboi 07.03.2018 23:26 # skychnie-oboi
    sasatj Bufon Vpirjod Angleya!

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  5. kukuruzzo 07.03.2018 23:26 # kukuruzzo
    казахстан>италия

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  6. contrario 07.03.2018 23:26 # contrario
    ну, план Юве сработал, пропустили гол))

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  7. imf-tau 07.03.2018 23:25 # imf-tau
    По красоте раскатали.

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  8. red-devil-4ever 07.03.2018 23:25 # red-devil-4ever
    Получите распишитесь, карма есть, гооооооооооооль

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  9. electric 07.03.2018 23:25 # electric
    ахпхапхахпа

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  10. beatles-red 07.03.2018 23:23 # beatles-red
    Судья не уровень для таких матчей.

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  11. sellman 07.03.2018 23:19 # sellman
    Конченая Барзали

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  12. red-devil-4ever 07.03.2018 23:19 # red-devil-4ever
    Бардзальи свинья

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  13. beatles-red 07.03.2018 23:14 # beatles-red
    КАРочь понятно, почему Клопп не продлевает Джана и готов отдать его Юве. Немец пытаеться смягчить сеньору и забрать у них Сандро

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  14. budun 07.03.2018 23:14 # budun
    топ триггеров колбасников фапли
    1. безвиз
    2. тоттенхэм
    3. ловрен

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  15. stevens 07.03.2018 23:14 # stevens
    Ювентус помойка абсолютная. Хуже только чулсе с их тупорылым футболом, и то спорно.

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  16. gerrard08 07.03.2018 23:12 # gerrard08
    Нихоя это не очевидный пенль кароч

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  17. chelsea4everr 07.03.2018 23:10 # chelsea4everr
    Лысый судья не ставит очевидный пенальти... Флешбеки с 2009 полетели.

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  18. electric 07.03.2018 23:08 # electric
    норм пакет ртом поработал

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  19. gurskianton 07.03.2018 23:07 # gurskianton
    чистый пенальти , англичан как обычно тащут судьи

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  20. narcot 07.03.2018 23:06 # narcot
    дырявый буфон даже что-то тащит

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