Анонс матча "Тоттенхэм" — "Ювентус"
Сыграв вничью в Турине, в среду вечером на "Уэмбли" "Тоттенхэм" и "Ювентус" определят судьбу путевки в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Опытный "Ювентус" шокировал команду Маурисио Почеттино бодрым стартом в первой встрече, быстро поведя со счетом 2:0. Однако "шпорам" удалось перехватить инициативу и добиться ничейного результата при классной игре — 2:2.
Забитые на выезде голы дают определенное преимущество "Тоттенхэму", однако Почеттино заранее признал свою команду сыграть с позиции силы и лишний подкрепить свою репутацию в Европе.
"Мы движемся шаг за шагом, по маленькому шагу каждый сезон. Вы можете видеть, что теперь команда стала более зрелой. Мы собираемся получить удовольствие от завтрашней игры".
"Мы очень хорошо знаем, что играем против одной из лучших команд в Европе, однако у нас смелая команда, и мы позитивно настроенные люди".
"Нам нужно думать, что мы можем победить, мы всегда так думаем. Если мы сможем сыграть в своем обычном режиме, тогда мы будем близки к победе".
"После группового этапа мы укрепили свою репутацию в Европе. В прошлом сезоне мы испытали огромное разочарование, не сумев преодолеть первую стадию, но в этом сезоне люди в Европе начинают уважать "Тоттенхэм", — говорил Почеттино на пресс-конференции.
Ранее "Тоттенхэм" лишь однажды добирался четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов — в сезоне 2010/11 — тогда как "Ювентус" участвовал в финале дважды в три предыдущих сезонах.
"Тоттенхэм" — одна из трех команд, до сих пор не потерпевших ни единого поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Две других — это "Барселона" и "Ливерпуль".
"Тоттенхэм" выиграл все четыре своих последних матча Лиги Чемпионов на "Уэмбли", в каждом забивая ровно по три гола.
"Ювентус" проиграл только однажды в четырех последних матчах на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, а в трех из них не пропускал.
Харри Кейн поучаствовал в 53% голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Защитник Тоби Алдервейрелд все еще не готов вернуться к выступлениях за "Тоттенхэм" после травмы задней поверхности бедра. Серж Орье дисквалифицирован.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "Ювентус" (Италия). Первый матч — 2:2
Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция
07.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
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Барзали, Сандро - уровень портового клуба
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Мяч идет вдоль ворот, а Буффонище прыгает)
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какой же черданцев даун, что он несет блять целый тайм
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sasatj Bufon Vpirjod Angleya!
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казахстан>италия
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ну, план Юве сработал, пропустили гол))
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По красоте раскатали.
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Получите распишитесь, карма есть, гооооооооооооль
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ахпхапхахпа
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Судья не уровень для таких матчей.
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Конченая Барзали
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Бардзальи свинья
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КАРочь понятно, почему Клопп не продлевает Джана и готов отдать его Юве. Немец пытаеться смягчить сеньору и забрать у них Сандро
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топ триггеров колбасников фапли
1. безвиз
2. тоттенхэм
3. ловрен
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Ювентус помойка абсолютная. Хуже только чулсе с их тупорылым футболом, и то спорно.
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Нихоя это не очевидный пенль кароч
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Лысый судья не ставит очевидный пенальти... Флешбеки с 2009 полетели.
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норм пакет ртом поработал
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чистый пенальти , англичан как обычно тащут судьи
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дырявый буфон даже что-то тащит
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