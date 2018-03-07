Фердинанд уверен, что "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов

Джордан Хендерсон и Юрген Клопп Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что у "Ливерпуля" есть хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.

Еще после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" лидеры "Ливерпуля" заявили, что не бояться европейских грандов и в свой день могут обыграть абсолютно любую команду в мире.

Накануне "красные" обеспечили себе выход в четвертьфинал, после чего Фердинанд осмелился неожиданный прогноз. По мнению Рио, "Ливерпуль" вполне может выиграть Лигу Чемпионов.

"Думаю, у них есть потенциал для этого. Если вы спросите остальных участников 1/4 финала, они скажут, что не хотели бы попасть на "Ливерпуль". Независимо от того, кто останется в турнире, они обладают невероятной мощью в атаке, а поездка на "Энфилде" сулит проблемы любой команде", - сообщил Фердинанд BT Sport.




Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор foxmcfc   

Дата 07.03.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3232

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 07.03.2018 19:14 # kojan
    у всех есть шансы на победу в ЛЧ... но иметь шансы и реализовать их, как говорят в Одессе - две большие разницы... так вот ИМЕТЬ дальше будут ливерных и других шансов у колбасы нет...

    (ответить)

  2. manutd-20champ 07.03.2018 16:48 # manutd-20champ
    больше ничего не сказал?

    (ответить)

  3. vals1702 07.03.2018 15:15 # vals1702
    да, если не попасть на Реал до финала

    (ответить)

  4. osivori 07.03.2018 15:02 # osivori
    мдааа а ведь клопп в самом сделал мощную команду

    (ответить)

  5. knvlay 07.03.2018 14:54 # knvlay
    Как же я люблю эти "уверен, что может".

    (ответить)

  6. electric 07.03.2018 14:39 # electric
    Да лч точно наша в этом году. Тут к гадалке не ходи.

    (ответить)

  7. psycho1 07.03.2018 14:37 # psycho1
    Смешно. Надеюсь, что не испортят финал своим присутствием. Победа в первом тайме --> из-за дебильной беготни команда помирает к 60й минуте --> всос. Сколько по такой схеме финалов проиграл клоп? 10-15 если считать всякие суперкубки?

    (ответить)

  8. sausage 07.03.2018 14:24 # sausage
    Зачем рот раскрыл черножопый? Сглазит же.

    (ответить)

  9. stevens 07.03.2018 14:15 # stevens
    Что ж, нужно признать, что он немного умнее своей жены. Как она там, кстати?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: