Фердинанд уверен, что "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что у "Ливерпуля" есть хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.
Еще после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" лидеры "Ливерпуля" заявили, что не бояться европейских грандов и в свой день могут обыграть абсолютно любую команду в мире.
Накануне "красные" обеспечили себе выход в четвертьфинал, после чего Фердинанд осмелился неожиданный прогноз. По мнению Рио, "Ливерпуль" вполне может выиграть Лигу Чемпионов.
"Думаю, у них есть потенциал для этого. Если вы спросите остальных участников 1/4 финала, они скажут, что не хотели бы попасть на "Ливерпуль". Независимо от того, кто останется в турнире, они обладают невероятной мощью в атаке, а поездка на "Энфилде" сулит проблемы любой команде", - сообщил Фердинанд BT Sport.
07.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
у всех есть шансы на победу в ЛЧ... но иметь шансы и реализовать их, как говорят в Одессе - две большие разницы... так вот ИМЕТЬ дальше будут ливерных и других шансов у колбасы нет...
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больше ничего не сказал?
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да, если не попасть на Реал до финала
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мдааа а ведь клопп в самом сделал мощную команду
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Как же я люблю эти "уверен, что может".
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Да лч точно наша в этом году. Тут к гадалке не ходи.
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Смешно. Надеюсь, что не испортят финал своим присутствием. Победа в первом тайме --> из-за дебильной беготни команда помирает к 60й минуте --> всос. Сколько по такой схеме финалов проиграл клоп? 10-15 если считать всякие суперкубки?
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Зачем рот раскрыл черножопый? Сглазит же.
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Что ж, нужно признать, что он немного умнее своей жены. Как она там, кстати?
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