Фердинанд уверен, что "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что у "Ливерпуля" есть хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.

Еще после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" лидеры "Ливерпуля" заявили, что не бояться европейских грандов и в свой день могут обыграть абсолютно любую команду в мире.



Накануне "красные" обеспечили себе выход в четвертьфинал, после чего Фердинанд осмелился неожиданный прогноз. По мнению Рио, "Ливерпуль" вполне может выиграть Лигу Чемпионов.



"Думаю, у них есть потенциал для этого. Если вы спросите остальных участников 1/4 финала, они скажут, что не хотели бы попасть на "Ливерпуль". Независимо от того, кто останется в турнире, они обладают невероятной мощью в атаке, а поездка на "Энфилде" сулит проблемы любой команде", - сообщил Фердинанд BT Sport.