ПСЖ обратился к Арсену Венгеру

ПСЖ предпринимает очередную попытку переманить главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

Как неоднократно говорил сам Венгер, за время работы в "Арсенале" он отказал "всему миру", в том числе несколько раз ПСЖ, с владельцами которого Арсен в хороших отношениях.



В данный момент Венгер находится под громадным давлением — в первую очередь из-за конфликта с собственными фанатами, которые отвернулись от команды, перестав заполнять "Эмирейтс" и игнорируя выезды.



Голосование, проведенное Объединением болельщиков "Арсенала" в понедельник, и вовсе гласит, что девять из 10 фанатов хотят ухода Венгера из клуба по окончании сезона.



Сложившаяся вокруг Арсена ситуация не осталась незамеченной его поклонниками в Париже. Как сообщает Football.London, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уже установил контакт с Венгером и выразил свою заинтересованность в его услугах.



Каким бы ни был ответ Венгера, ожидается, что по окончании сезона ПСЖ расстанется со своим нынешним наставником Унаи Эмери, который не смог преодолеть сопротивление "Реала" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.