ПСЖ обратился к Арсену Венгеру

Унаи Эмери и Арсен Венгер ПСЖ предпринимает очередную попытку переманить главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

Как неоднократно говорил сам Венгер, за время работы в "Арсенале" он отказал "всему миру", в том числе несколько раз ПСЖ, с владельцами которого Арсен в хороших отношениях.

В данный момент Венгер находится под громадным давлением — в первую очередь из-за конфликта с собственными фанатами, которые отвернулись от команды, перестав заполнять "Эмирейтс" и игнорируя выезды.

Голосование, проведенное Объединением болельщиков "Арсенала" в понедельник, и вовсе гласит, что девять из 10 фанатов хотят ухода Венгера из клуба по окончании сезона.

Сложившаяся вокруг Арсена ситуация не осталась незамеченной его поклонниками в Париже. Как сообщает Football.London, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уже установил контакт с Венгером и выразил свою заинтересованность в его услугах.

Каким бы ни был ответ Венгера, ожидается, что по окончании сезона ПСЖ расстанется со своим нынешним наставником Унаи Эмери, который не смог преодолеть сопротивление "Реала" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Метки Арсенал, Венгер, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2018 10:00

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  1. french 07.03.2018 10:37 # french
    Интересно будет, и Арсу нужна свежая кровь и старика рано списывать.

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  2. alienripley 07.03.2018 10:22 # alienripley
    Венгер поставит всю европу на колени имея не ограниченный трансферный бюджет..

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  3. denk 07.03.2018 10:06 # denk
    другое дело)))) с командой с баблом может и выйдет что-то нормальное

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  4. mikkiynwa 07.03.2018 10:04 # mikkiynwa
    Хотят преодолеть 1/8 ЛЧ и зовут Венгера, который уже тонну лет не преодолевал 1/8.....

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  5. gandalf 07.03.2018 10:03 # gandalf
    Кеееееек

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