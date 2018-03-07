ПСЖ обратился к Арсену Венгеру
ПСЖ предпринимает очередную попытку переманить главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.
Как неоднократно говорил сам Венгер, за время работы в "Арсенале" он отказал "всему миру", в том числе несколько раз ПСЖ, с владельцами которого Арсен в хороших отношениях.
В данный момент Венгер находится под громадным давлением — в первую очередь из-за конфликта с собственными фанатами, которые отвернулись от команды, перестав заполнять "Эмирейтс" и игнорируя выезды.
Голосование, проведенное Объединением болельщиков "Арсенала" в понедельник, и вовсе гласит, что девять из 10 фанатов хотят ухода Венгера из клуба по окончании сезона.
Сложившаяся вокруг Арсена ситуация не осталась незамеченной его поклонниками в Париже. Как сообщает Football.London, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уже установил контакт с Венгером и выразил свою заинтересованность в его услугах.
Каким бы ни был ответ Венгера, ожидается, что по окончании сезона ПСЖ расстанется со своим нынешним наставником Унаи Эмери, который не смог преодолеть сопротивление "Реала" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
07.03.2018 10:00
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Интересно будет, и Арсу нужна свежая кровь и старика рано списывать.
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Венгер поставит всю европу на колени имея не ограниченный трансферный бюджет..
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другое дело)))) с командой с баблом может и выйдет что-то нормальное
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Хотят преодолеть 1/8 ЛЧ и зовут Венгера, который уже тонну лет не преодолевал 1/8.....
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Кеееееек
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