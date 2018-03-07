"Арсенал" проявляет интерес к Бернду Лено
Глава селекционной службы "Арсенала" Свен Мислинтат хочет купить нового голкипера грядущим летом, проявляя интерес к своему соотечественнику Бернду Лено из "Байера".
В этом сезоне первый номер "канониров" Петр Чех демонстрирует невыразительную игру и не может достичь отметки в 200 "сухих" матчей за карьеру в Премьер-Лиге с декабря. Экс-голкипер "Челси" пропускал в каждом из 11 последних матчей чемпионата.
Очевидный спад в игре 35-летнего Чеха и неопределенность с будущим его дублера Давида Оспины заставляет "Арсенал" искать усиление последнего рубежа, и целью номер один Мислинтата стал 26-летний Лено, утверждает Daily Mail.
Бернд проводит очередной убедительный сезон, пропустив 33 гола в 25 матчах Бундеслиги и семь раз сохранив свои ворота на замке. Лено находится в Леверкузене с 2011 года и, как кажется, созрел для перехода в более серьезный клуб.
Добавим, что трансфер игрока сборной Германии оценивается в 22 миллиона фунтов, однако Bild сообщает, что в услугах Лено также заинтересован "Наполи".
07.03.2018 09:00
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надо брать, при Арсене и без него. Лено адекватный вариант.
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неплохой кипер
почему-то в фифпе тимо хорн лучше)
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Фапл, где новость га главной?
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