Клопп: "Ливерпуль" вернулся туда, где заслуживает быть"

Юрген Клопп Оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб вернулся на свое законное место.

В предыдущие годы "красные" были редкими участниками престижнейшего клубного турнира Европы, не говоря уже о его плей-офф.

Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала Кубка Англии. При этом Клопп не считает, что его подопечные прыгнули выше своей головы.

"Это по-настоящему хорошее ощущение. Думаю, в этом году мы вернулись туда, где заслуживаем быть, так что не стоит воспринимать это как сюрприз".

"Думаю, мы в очередной раз доказали свою состоятельность. "Ливерпуль" добился значительного прогресса, и сейчас приятный момент для нас, однако если ты не будешь проявлять себя в Лиге Чемпионов, никто не поймет, насколько ты хорош".

"Я рад за всех людей, имеющих отношение к клубу. Мы сделали следующий шаг, и это хорошо, но давайте продолжать".

"В следующем раунде будет сложнее, там будет семь других хороших команд — включая, до четырех из Англии, что не упрощает жизнь".

"Думаю, у нас есть конкретные шансы добраться до полуфинала. Мы будем двигаться шаг за шагом, но сегодня был отличный вечер", — сообщил Клопп Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2018 08:00

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  1. nejnyi 07.03.2018 10:13 # nejnyi
    "Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала Кубка Англии

    Источник: http://fapl.ru/posts/61007/

    Михайло, ты устал.

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  2. bmw-e34 07.03.2018 09:50 # bmw-e34
    Речь идет о семи командах(соперниках), из которых четыре могут быть английскими(без учета ЛФК).

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  3. olegxit 07.03.2018 09:47 # olegxit
    Порту не самый сильный соперник.. с жребием им повезло.. посмотрим когда они будут играть против барсыбаварииреаласитичелси

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  4. ignatik 07.03.2018 09:19 # ignatik
    Все кубковые соревнования для нас как кубок Англии))
    Мне вот тоже интересно какую команду он уже похоронил?
    Челси или Мю

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  5. pauk 07.03.2018 09:17 # pauk
    прочитал:
    Клопп: "Ливерпуль" вернулся туда, где заслуживает боль"

    и думаю: "бля, ну за что)))) ну чего же ты"

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  6. dallaslp 07.03.2018 09:12 # dallaslp
    "В следующем раунде будет сложнее, там будет семь других хороших команд — включая, до четырех из Англии, что не упрощает жизнь".
    То есть МЮ Клопп уже похоронил?

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  7. letonred 07.03.2018 08:23 # letonred
    Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала КУБКА АНГЛИИ . При этом Клопп не считает, что его подопечные прыгнули выше своей головы. Миха Ливерпуль не играет в КА

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  8. antiterror 07.03.2018 08:06 # antiterror
    Так радуется, будто трофей выиграл!

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