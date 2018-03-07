Клопп: "Ливерпуль" вернулся туда, где заслуживает быть"

Оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб вернулся на свое законное место.

В предыдущие годы "красные" были редкими участниками престижнейшего клубного турнира Европы, не говоря уже о его плей-офф.



Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала Кубка Англии. При этом Клопп не считает, что его подопечные прыгнули выше своей головы.



"Это по-настоящему хорошее ощущение. Думаю, в этом году мы вернулись туда, где заслуживаем быть, так что не стоит воспринимать это как сюрприз".



"Думаю, мы в очередной раз доказали свою состоятельность. "Ливерпуль" добился значительного прогресса, и сейчас приятный момент для нас, однако если ты не будешь проявлять себя в Лиге Чемпионов, никто не поймет, насколько ты хорош".



"Я рад за всех людей, имеющих отношение к клубу. Мы сделали следующий шаг, и это хорошо, но давайте продолжать".



"В следующем раунде будет сложнее, там будет семь других хороших команд — включая, до четырех из Англии, что не упрощает жизнь".



"Думаю, у нас есть конкретные шансы добраться до полуфинала. Мы будем двигаться шаг за шагом, но сегодня был отличный вечер", — сообщил Клопп Sky Sports.