Клопп: "Ливерпуль" вернулся туда, где заслуживает быть"
Оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб вернулся на свое законное место.
В предыдущие годы "красные" были редкими участниками престижнейшего клубного турнира Европы, не говоря уже о его плей-офф.
Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала Кубка Англии. При этом Клопп не считает, что его подопечные прыгнули выше своей головы.
"Это по-настоящему хорошее ощущение. Думаю, в этом году мы вернулись туда, где заслуживаем быть, так что не стоит воспринимать это как сюрприз".
"Думаю, мы в очередной раз доказали свою состоятельность. "Ливерпуль" добился значительного прогресса, и сейчас приятный момент для нас, однако если ты не будешь проявлять себя в Лиге Чемпионов, никто не поймет, насколько ты хорош".
"Я рад за всех людей, имеющих отношение к клубу. Мы сделали следующий шаг, и это хорошо, но давайте продолжать".
"В следующем раунде будет сложнее, там будет семь других хороших команд — включая, до четырех из Англии, что не упрощает жизнь".
"Думаю, у нас есть конкретные шансы добраться до полуфинала. Мы будем двигаться шаг за шагом, но сегодня был отличный вечер", — сообщил Клопп Sky Sports.
07.03.2018 08:00
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Последние комментарии:
"Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала Кубка Англии
Источник: http://fapl.ru/posts/61007/
Михайло, ты устал.
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Речь идет о семи командах(соперниках), из которых четыре могут быть английскими(без учета ЛФК).
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Порту не самый сильный соперник.. с жребием им повезло.. посмотрим когда они будут играть против барсыбаварииреаласитичелси
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Все кубковые соревнования для нас как кубок Англии))
Мне вот тоже интересно какую команду он уже похоронил?
Челси или Мю
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прочитал:
Клопп: "Ливерпуль" вернулся туда, где заслуживает боль"
и думаю: "бля, ну за что)))) ну чего же ты"
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"В следующем раунде будет сложнее, там будет семь других хороших команд — включая, до четырех из Англии, что не упрощает жизнь".
То есть МЮ Клопп уже похоронил?
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Обыграв по сумме двух матчей "Порту" со счетом 5:0, "Ливерпуль" впервые с сезона 2008/09 достиг 1/4 финала КУБКА АНГЛИИ . При этом Клопп не считает, что его подопечные прыгнули выше своей головы. Миха Ливерпуль не играет в КА
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Так радуется, будто трофей выиграл!
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