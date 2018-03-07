Гвардиола наденет желтую ленту на матч с "Базелем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вновь наденет желтую ленту на матч Лиги Чемпионов против "Базеля" в среду вечером.

В понедельник вечером Гвардиола согласился с обвинениями, которые в его адрес выдвинула FA за ношение желтой ленты как политического символа.



Перед этим исполнительный директор Ассоциации Мартин Гленн сообщил прессе, что его организация так ополчилась Гвардиолу, потому что это могло бы стать прецедентом и привести к использованию кем-либо символов и знаков еще более радикального толка.



В отличие от FA, УЕФА не имеет ничего против таких вещей, поэтому в предстоящем матче на "Этихад" Гвардиола вновь примерит желтую ленту. Также тренер выразил мнение, что Гленн просто не понял смысл этого знака, выражающего поддержку политзаключенным, а вовсе не независимости Каталонии.



"Да, я снова ее надену. Я работаю в этой стране и должен соблюдать ее правила. Это не значит, согласен я с ними или нет, правы они или нет".



"Я с самого начала говорил, что если FA считает недопустимым ношение ленты, я смирюсь с этим, но факт того, ношу я ее или нет, ничего не значит. Желтая лента всегда будет со мной, даже если вы ее не видите, я ношу ее на пресс-конференциях и после матчей".



"Это не важно и не меняет ситуацию. Люди по-прежнему находятся в тюрьме, и это несправедливо".



"Мистер Гленн уже извинился, так что все нормально. На первый взгляд, когда я услышал его слова, мне показалось, что он не понимает смысл желтой ленты".



"Все просто. Он сделал комментарий, который далек от сути. Возможно, теперь он будет знать".



"Независимость здесь не при чем. Дело в четырех людях, которые в тюрьме и которые ничего не сделали, а также во многих других людях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.