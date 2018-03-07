Поездка болельщиков "Арсенала" в Милан отменена

Болельщики Арсенала Компания SportOptions, отвечающая за организацию всех выездов болельщиков "Арсенала", отменила путешествие к "Милану" из-за отсутствия интереса со стороны фанатов.

Компания SportOptions помогает фанатам "Арсенала" организованно посещать матчи за пределами домашнего стадиона уже более 20 лет. Благодаря ее услугам в прошлом месяце свыше 150 болельщиков посетили игру в гостях у "Эстерсунда" в рамках Лиги Европы.

С тех пор "Арсенал" потерпел ряд болезненных поражений, значительно охладив интерес фанатов к своих матчам. Еще в домашнем поединке Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на прошлой неделе "Эмирейтс" был необычайно пуст.

Однако теперь болельщики решили игнорировать не только домашние матчи, но и гостевые. Как сообщает Sky Sports, фанаты "канониров" просто не захотели отправиться на игру с "Миланом", поэтому SportOptions пришлось отменить организованную поездку. Если кто-либо из болельщиков "Арсенала" и пожелает посетить Италию в четверг, то это придется делать самостоятельно.



Метки Арсенал, болельшики, Лига Европы, Милан

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 4023

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Последние комментарии:




  1. cornfly 07.03.2018 08:50 # cornfly
    а вот это заявочка

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  2. gucman 07.03.2018 08:38 # gucman
    все идет к реорганизации и закрытию клуба

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  3. meshuggah 07.03.2018 06:23 # meshuggah
    глорики е6анные

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  4. wengerrrro 07.03.2018 06:10 # wengerrrro
    Хорошая новость
    6ля такое сходство медду фанами аснла и россиянами)

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  5. gunars 07.03.2018 06:04 # gunars
    Гений!

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