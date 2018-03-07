Поездка болельщиков "Арсенала" в Милан отменена

Компания SportOptions, отвечающая за организацию всех выездов болельщиков "Арсенала", отменила путешествие к "Милану" из-за отсутствия интереса со стороны фанатов.

Компания SportOptions помогает фанатам "Арсенала" организованно посещать матчи за пределами домашнего стадиона уже более 20 лет. Благодаря ее услугам в прошлом месяце свыше 150 болельщиков посетили игру в гостях у "Эстерсунда" в рамках Лиги Европы.



С тех пор "Арсенал" потерпел ряд болезненных поражений, значительно охладив интерес фанатов к своих матчам. Еще в домашнем поединке Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на прошлой неделе "Эмирейтс" был необычайно пуст.



Однако теперь болельщики решили игнорировать не только домашние матчи, но и гостевые. Как сообщает Sky Sports, фанаты "канониров" просто не захотели отправиться на игру с "Миланом", поэтому SportOptions пришлось отменить организованную поездку. Если кто-либо из болельщиков "Арсенала" и пожелает посетить Италию в четверг, то это придется делать самостоятельно.