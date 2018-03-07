Поездка болельщиков "Арсенала" в Милан отменена
Компания SportOptions, отвечающая за организацию всех выездов болельщиков "Арсенала", отменила путешествие к "Милану" из-за отсутствия интереса со стороны фанатов.
Компания SportOptions помогает фанатам "Арсенала" организованно посещать матчи за пределами домашнего стадиона уже более 20 лет. Благодаря ее услугам в прошлом месяце свыше 150 болельщиков посетили игру в гостях у "Эстерсунда" в рамках Лиги Европы.
С тех пор "Арсенал" потерпел ряд болезненных поражений, значительно охладив интерес фанатов к своих матчам. Еще в домашнем поединке Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на прошлой неделе "Эмирейтс" был необычайно пуст.
Однако теперь болельщики решили игнорировать не только домашние матчи, но и гостевые. Как сообщает Sky Sports, фанаты "канониров" просто не захотели отправиться на игру с "Миланом", поэтому SportOptions пришлось отменить организованную поездку. Если кто-либо из болельщиков "Арсенала" и пожелает посетить Италию в четверг, то это придется делать самостоятельно.
07.03.2018 06:00
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Последние комментарии:
а вот это заявочка
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все идет к реорганизации и закрытию клуба
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глорики е6анные
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Хорошая новость
6ля такое сходство медду фанами аснла и россиянами)
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Гений!
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