"Ливерпуль" сыграл с "Порту" без голов и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" завершил ответный матч 1/8 финала против "Порту" вничью 0:0, однако преимущества в пять голов после первой встречи команде Юргена Клоппа оказалось достаточно для выхода следующий раунд.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом" в субботу. Получили передышку Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах. Зато вышли с первых минут Джо Гомес и Адам Лаллана.



Как и можно было предположить, матч начался в убаюкивающем режиме. "Порту" боялся рисковать, тогда как хозяева не очень-то хотели лезть вон из кожи.



Первый опасный момент возник только на 18-й минуте, когда Садио Мане с линии вратарской попытался ногой пробить по высоко летевшему мячу, но не попал в створ.



На 31-й минуте у ворот гостей вновь было жарко. Мане принял передачу от Джеймса Милнера в штрафной и пробил в штангу. Тем временем, мяч полностью перешел под контроль "Ливерпуля".



Во втором тайме характер игры не изменился. "Красные" полностью контролировали ситуацию на поле и изредка создавали какие-то полумоменты.



По-настоящему хозяева оживились только в концовке, после выхода на замену Салаха. "Ливерпуль" явно хотел порадовать своих фанатов победой, но не получилось. Прекрасный момент имел Данни Ингс, однако Икер Касильяс отразил его удар головой.



Опозорившись дома, "Порту" решил, что с авантюрным футболом на "Энфилде" делать нечего. Гости могут быть довольны ничейным результатом против такого сильного соперника, который, правда, устроил в этот день себе выходной.



"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:0



"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Милнер, Джан (Клаван 80), Лаллана, Мане (Салах 74), Фирмино (Ингс 62).



"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Торрес, Андре Андре (Оливейра 62), Кошта, Корона, Уорис (Рикарду Перейра 68), Абубакар (Пасиенсия 80).



Предупреждения: Хендерсон — Андре, Далот.