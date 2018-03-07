"Ливерпуль" сыграл с "Порту" без голов и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" завершил ответный матч 1/8 финала против "Порту" вничью 0:0, однако преимущества в пять голов после первой встречи команде Юргена Клоппа оказалось достаточно для выхода следующий раунд.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом" в субботу. Получили передышку Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах. Зато вышли с первых минут Джо Гомес и Адам Лаллана.
Как и можно было предположить, матч начался в убаюкивающем режиме. "Порту" боялся рисковать, тогда как хозяева не очень-то хотели лезть вон из кожи.
Первый опасный момент возник только на 18-й минуте, когда Садио Мане с линии вратарской попытался ногой пробить по высоко летевшему мячу, но не попал в створ.
На 31-й минуте у ворот гостей вновь было жарко. Мане принял передачу от Джеймса Милнера в штрафной и пробил в штангу. Тем временем, мяч полностью перешел под контроль "Ливерпуля".
Во втором тайме характер игры не изменился. "Красные" полностью контролировали ситуацию на поле и изредка создавали какие-то полумоменты.
По-настоящему хозяева оживились только в концовке, после выхода на замену Салаха. "Ливерпуль" явно хотел порадовать своих фанатов победой, но не получилось. Прекрасный момент имел Данни Ингс, однако Икер Касильяс отразил его удар головой.
Опозорившись дома, "Порту" решил, что с авантюрным футболом на "Энфилде" делать нечего. Гости могут быть довольны ничейным результатом против такого сильного соперника, который, правда, устроил в этот день себе выходной.
"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 5:0
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Милнер, Джан (Клаван 80), Лаллана, Мане (Салах 74), Фирмино (Ингс 62).
"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Торрес, Андре Андре (Оливейра 62), Кошта, Корона, Уорис (Рикарду Перейра 68), Абубакар (Пасиенсия 80).
Предупреждения: Хендерсон — Андре, Далот.
07.03.2018 00:45
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Последние комментарии:
зидан конечно выжимает максимум из собранного говна в среале, а у псж абсолютно нет яиц, еще верратти люто сдеградировал. только и могут всяких щолси унижать
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ебать вы xyeсосы
(ответить)
как же убог псг это фейсик
(ответить)
норм гомопенсуалисты горят от локальных успехов Ливерпуля
щас бы после 5:0 на выезде дома очелло рвать основой)
помня про скорей выезд к Манчестеру, Кариус красава, продолжает хоронить труп Минолета, земля пухом бельгийцу
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¡Hala Madrid!
(ответить)
Вы думаете мы с порту играли? Нет. Клопп сыграл в маиндгеймс с моринье
(ответить)
03.06.2018 09:00 #
bezviz
Я шалава намбер ван
Источник: http://fapl.ru/posts/61004/?c=1
(ответить)
07.03.2018 08:00 #
sellman
Мы сосем куи
Источник: http://fapl.ru/posts/61004/?c=1
(ответить)
Убогий клопповник без своей односезонки просто 0
Мане набрал форму, говорили одни
Мы сосем куи, вторили все остальные портовые шаболды
Самый позорный участник 1/4 ЛЧ
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Псг конечно говнецо что пздц,надо им еще лямов 300 влить
(ответить)
Чамбо впервые попал в четвертьфинал ЛЧ
(ответить)
Марже карьеру завершил.
Официально.
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Играли два говна
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Лучший результат для горения местных юзверей))
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В следующий раунд прошли уже давно, поэтому сыграли в пол силы. Даже не смотря на то, как храбрился порту и их болельщики, португальцы ничего толкового так и не создали. Красные просто на голову выше чемпиона португалии. Матч-тренировка. Я всем доволен.
А вот писижи напомнили аснл, команда-терпила, должны были с места в карьер рвать и разносить этих балерин испанских, вот где позор
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Настоящая команда Моура, отмстит за бывшую команду Моура, накажем лузерпуль по полной
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вчера весь фарт пропал, ничто в ворота не летело, похудеть и как только в четвертьфинал прошли не пойму
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Очень правильно сыграли, молодцы. То как КОП Икеру поаплодировал тоже очень понравилось. Ливерпуль просто очень классный клуб.
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Смерть итальянского футболиста Давиде Астори наступила по естественным причинам, выяснили медики в результате вскрытия тела. Спортсмен будет похоронен в четверг, а причитавшиеся ему по контракту с "Фиорентиной" деньги перечислят вдове и ребенку.
Состоялось вскрытие тела знаменитого итальянского футболиста, капитана флорентийской "Фиорентины" и защитника национальной сборной Давиде Астори, который скончался в ночь на 4 марта во сне в гостинице города Удине, где "фиалки" должны быть провести календарный матч Серии А против местного "Удинезе". В результате патолого-анатомической процедуры стала известна причина скоропостижной смерти уроженца Сан-Джованни-Бьянко, что в Ломбардии, который в январе отметил 31-летие.
По сообщениям итальянских СМИ,
Астори умер от брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, а частота сердечных сокращений снижается ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту).
Медики пока не выяснили, почему и как давно спортсмен страдал от указанной болезни. С целью выяснить развитие у Астори смертельного недуга будет проведено гистологическое исследование, на которое потребуется около двух месяцев.
Церемония прощания с игроком запланирована на среду, а похороны пройдут в четверг.
Воспитанник школы "Милана" никогда не выступал за основной состав знаменитой команды, а всего за стартовавшую в 2006 году профессиональную карьеру успел оставить след в пяти клубах. Астори поочередно сыграл на "Пиццигеттоне" и "Кремонезе" в низших лигах, затем за "Кальяри" и респектабельные "Рому" с "Фиорентиной", причем одно время исполнителем предметно интересовался московский "Спартак".
По некоторым сведениям, Астори был близок к пролонгации своего контракта с флорентийцами, по которому зарабатывал ?1,3 млн в год. Руководство "фиалок" приняло решение выплатить всю полагавшуюся покойному сумму его семье: у спортсмена остались супруга и двухлетняя дочь.
Утверждалось, что "Фиорентина" продлит трудовой договор с Астори задним числом, однако журналист Танкреди Палмери назвал подобные слухи "полнейшей выдумкой".
Также стало известно, что отмененные из-за случившегося игры тура Серии А состоятся 3 и 4 апреля. Все ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся в память о покинувшем этот мир атлете.
"Фиорентина" и "Кальяри" намерены вывести из обращения 13-й игровой номер, под которым на поле действовал Астори.
Накануне несчастного случая состояние защитника не вызывало ни у кого подозрений. По информации портала Corriere.it, в последний вечер футболист вместе с партнерами смотрел в лобби отеля матчи "Лацио" — "Ювентус" (0:1) и "Наполи" — "Рома" (2:4).
Затем Астори посетил общий ужин, после чего заглянул к голкиперу команды Марко Спортьелло.
"Давиде пришел в мою комнату, чтобы поиграть в приставку, и чувствовал себя хорошо, — рассказал 25-летний вратарь.
— В 11 ночи он ушел, забыв свои тапочки. Я написал ему об этом. Уже из своего номера Давиде ответил: "Спасибо, они мне сейчас не нужны, я заберу их утром перед завтраком".
Однако капитан "Фиорентины" так и не вернулся к Спортьелло, который стал последним человеком, видевшим его в живых.
Отсутствие Астори на завтраке вызвало всеобщее удивление: раньше капитан никогда не пропускал общекомандные сборы. Когда защитник не ответил на звонки и не открыл дверь на стук, партнеры забеспокоились.
Персонал отеля предоставил массажисту команды дополнительный ключ от номера, игрока обнаружили на кровати без признаков жизни.
Клубный врач не сумел провести сердечно-легочную реанимацию, поскольку с момента смерти прошло уже слишком много времени.
Во вторник во второй половине дня игроки "Фиорентины" провели первую с момента смерти Астори тренировку на поле стадионе "Артемио Франки". Перед началом занятия наставник Стефано Пиоли, футболисты и руководство клуба почтили память товарища, вывесив его игровую майку на стадионных воротах, которые уже превратились в стихийный мемориал.
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Бензема и Бейл это 2 недофутболиста, которые не вносят в игру Реала ничего. По сути вместо них должны играть Асенсио и Лукас, 2 топаря которые могут вырасти в топы. Было бы неплохо если бы Азара поменяли на Бейла.
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