Агент допускает переезд Жоржиньо в Премьер-Лигу

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо подтвердил, что следующий сезон его клиент может начать в качестве игрока одного из топ-клубов Премьер-Лиги.

В этом сезоне своей блестящей игрой 26-летний итальянец бразильского происхождения помогает "Наполи" лидировать в Серии А. По слухам, интерес к Жоржиньо уже обратили "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Сейчас Жоржиньо связан контрактом с "Наполи" до 2020 года и оценивается в 60 миллионов фунтов, однако агент Жоао Сантос допускает переезд своего клиента в Англию, несмотря на всю сложность сделки.



"Это нормально, что европейские топ-клубы держат такого рода игроков на своих радарах. Мы дожидаемся мая. Надеемся, "Наполи" сможет выиграть лигу. Если затем "Наполи" захочет продлить его контракт, мы можем поговорить об этом".



"То же самое, если они захотят продать Жоржиньо. Пока у нас нет официальных и конкретных предложений из Британии. Я не знаю, позвонит ли мне Де Лаурентис (президент "Наполи") в конце сезона, чтобы продлить его контракт. Полагаю, это случится".



"Мы открыты к сделке. Он стал неаполитанцем, его приняли в семью. Он игрок топ-уровня".



"Я слежу за Премьер-Лигой. Уверен, Жоржиньо обладает качествами, чтобы вступать там. Он пробегает более 13 километров в каждом матче и очень техничен. Я не могу назвать его цену, ее должен установить президент", — сообщил Сантос The Sun.