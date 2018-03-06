Камбэк против "Пэлас" напомнил Смоллингу о временах Фергюсона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг признался, что камбэк в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" напомнил ему о славных временах сэра Алекса Фергюсона.

В понедельник вечером аутсайдер Премьер-Лиги дал настоящий бой "красным дьяволам", поведя 2:0 в начале второго тайма. Однако подопечные Жозе Моуриньо проявили характер и забили три гола подряд.



Одержанная в компенсированное время победа со счетом 2:3 напомнила Смоллингу, одному из старожилов команды, об эре Фергюсона, когда "Юнайтед" спас огромное количество матчей в концовках.



"Да, действительно напомнила. У нас было не так много матчей, когда мы отыгрывались, да и вообще, мы редко уступаем 2:0, однако вы могли видеть, насколько сплоченным является наш коллектив — мы праздновали все вместе, потому что это победа огромной важности для нас".



"Мы проявили силу своего характера. Еще до матча мы знали, насколько важно для нас увеличить отрыв от других команд, так что это замечательное ощущение. Мы трудились без устали, и по празднованию в концовке вы видели, что это означает для всех нас".



"Это показывает, что мы способны разбираться с командами, как бы плохо ни провели первый тайм. Кроме того, мы сделали это на выезде, где наша статистка не так хороша, как дома, так что это громадная победа", — цитирует Смоллинга Daily Mirror.