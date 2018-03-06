Почеттино рад, что "Тоттенхэм" зауважали

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что его команду, наконец, зауважали на континенте.

К ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" лондонцы подходят фаворитами в борьбе за путевку в следующий этап. После ничьи 2:2 в Италии главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри рассказал, что его команда добилась еще неплохого результата против "шпор".

Почеттино рад, что европейские гранды начали относиться к "Тоттенхэму" с таким уважением. Маурисио уверен, что "шпоры" смогут конкурировать с признанными топ-клубами.

"Нас начинают уважать все больше и больше. Уважают "Тоттенхэм", уважают наш стиль игры, уважают нашу философию. Мы стараемся развивать свой футбол, тот футбол, который мы любим".

"Я знаю, что, выиграв первый трофей, мы будем на седьмом небе от счастья. Трофей с этой командой будет иметь гораздо более серьезное значение, чем с любой другой. Мои игроки немедленно станут героями", - сообщил Почеттино BBC.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 06.03.2018 21:55 # manutd-20champ
    фаны петунхема уважают наверное, не более.

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  2. chelsea1983 06.03.2018 20:39 # chelsea1983
    А кто зауважал то ???

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  3. geyfan-mu 06.03.2018 20:19 # geyfan-mu
    согласен. Порядочная команда, достойные игроки

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  4. novocaine 06.03.2018 20:10 # novocaine
    что не говори, а Тоттенхему повезло с тренером

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  5. dred 06.03.2018 20:07 # dred
    Что есть, то есть

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