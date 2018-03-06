Почеттино рад, что "Тоттенхэм" зауважали

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что его команду, наконец, зауважали на континенте.

К ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" лондонцы подходят фаворитами в борьбе за путевку в следующий этап. После ничьи 2:2 в Италии главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри рассказал, что его команда добилась еще неплохого результата против "шпор".



Почеттино рад, что европейские гранды начали относиться к "Тоттенхэму" с таким уважением. Маурисио уверен, что "шпоры" смогут конкурировать с признанными топ-клубами.



"Нас начинают уважать все больше и больше. Уважают "Тоттенхэм", уважают наш стиль игры, уважают нашу философию. Мы стараемся развивать свой футбол, тот футбол, который мы любим".



"Я знаю, что, выиграв первый трофей, мы будем на седьмом небе от счастья. Трофей с этой командой будет иметь гораздо более серьезное значение, чем с любой другой. Мои игроки немедленно станут героями", - сообщил Почеттино BBC.