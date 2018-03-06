Невилл: "Погба относится к футболу, как к посту в инстаграме"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба относится к футболу, как к посту в инстаграме.

Несмотря на то, что "Юнайтед" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" накануне вечером, Погба снова достался суровая порция критики. После увиденного в исполнении француза Невилл не удивлен, что Поль все чаще остается в запасе.



"Главная его слабость в том, что он играет в футбол, будто вышел на прогулку с друзьями. Он относится к игре несерьезно. Он относится к ней, как к посту в инстаграме".



"Я не удивлен, что Жозе Моуриньо неоднократно оставлял его в запасе в последние несколько недель. Для него это все шуточки", - сообщил Невилл.