Невилл: "Погба относится к футболу, как к посту в инстаграме"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба относится к футболу, как к посту в инстаграме.
Несмотря на то, что "Юнайтед" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" накануне вечером, Погба снова достался суровая порция критики. После увиденного в исполнении француза Невилл не удивлен, что Поль все чаще остается в запасе.
"Главная его слабость в том, что он играет в футбол, будто вышел на прогулку с друзьями. Он относится к игре несерьезно. Он относится к ней, как к посту в инстаграме".
"Я не удивлен, что Жозе Моуриньо неоднократно оставлял его в запасе в последние несколько недель. Для него это все шуточки", - сообщил Невилл.
06.03.2018 19:00
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Последние комментарии:
погба пока говнецо.
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Вот тут Невилл прав абсолютно. На то же самое намекал и Маур, когда хвалил Мастоминея, типа у него такие успехи потому, что у него нет выёбистой причёски, больших часов и татуировок.
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всем привет. только зарегистрировался. и хотел сказать фанов мю. на правду не обижайтесь. а то только и читаю Невил даун Кара даун. если люди которые чего-то добились дауны то вы тогда кто?
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при всем уважении к былым заслугам Невилла, эти 2 псевдоэксперта (Невилл и Карагер) только и делают, что несут ересь 24/7. Если в 1 случае из 100 из уст этих двух долбанов слетает что-то правильное, то это что-то, что и так всем очевидно и лежит на поверхности. Поражаюсь руководству Скай Спортс, как вообще можно было пригреть у себя этих 2 даунов
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миха. харе уже каждый высер этой чушки сюда постить, еще и карагера это касается...они несут только одну чушь
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