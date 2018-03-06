Гвардиола просит не сравнивать "Сити" с его "Барселоной"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что "горожан" еще слишком рано сравнивать с его "Барселоной".

Под руководством Гвардиолы "Барселона" выиграла множество титулов с 2008 по 2012 год, в том числе две Лиги Чемпионов. По мнению Пепа, "Сити" даже не приблизился к уровню той команды: "горожане" могут похвастать всего одним трофеем.

"Барселона" выиграла много всего в прошлом, а мы только начинаем свой путь. Мы выиграли всего один трофей, не стоит нас сравнивать".

"Если помните, "Барселона" доминировала в Европе на протяжении десяти лет: они делали это с разными тренерами, с разными игроками, но каждый сезон".

"Мы же только-только выиграли свой первый трофей. Чтобы войти в один ряд с такими командами, как "Барселона", нужно побеждать в течение многих лет", - сообщил Гвардиола ESPN.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. geyfan-mu 06.03.2018 19:21 # geyfan-mu
    Пеп немного скромничает, игра поставлена у сити это космос

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  2. mansour 06.03.2018 18:17 # mansour
    Огнетушители хейтером по скорее...)))

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  3. pepguardiola 06.03.2018 18:04 # pepguardiola
    Потому что СИТИ нельзя ни с кем сравнивать, СИТИ это совсем нечто иное !

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