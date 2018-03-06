Теперь Анри понимает, что из себя представляет Окслейд-Чемберлен

Алекс Окслейд-Чемберлен Эксперт Sky Sports Тьерри Анри заявил, что теперь понимает, что из себя представляет полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен.

Накануне Чемберлен разразился критикой в адрес Анри и Гари Невилла, которые на старте сезона задавались вопросом, зачем "Ливерпуль" купил игрока без определенного стиля. Теперь Тьерри признал свою неправоту.

"Он заслуживает похвалы за свою игру в "Ливерпуле", но в "Арсенале" мы этого не видели. В этом случае подойдет пример Фрэнка Лэмпарда. Все знали, в чем именно он хорош. Его сильной стороной всегда были внезапные подключения в штрафную и голы. Что было сильной стороной Алекса, мы просто не знали".

"В "Арсенале" никто не понимал, на какой позиции его использовать. Он играл вингбека, играл левого и правого вингера, исполнял роль "десятки". Это было главной его проблемой".

"Теперь мы видим, что он из себя представляет. Он играет одного из трех центральных полузащитников, оказывает давление на соперника, отбирает мяч, забивает голы и делает результативные передачи".

"Не подумайте, Алекс всегда обладал большим потенциалом, но сейчас он демонстрирует еще и стабильную игру. Если он продолжит в том же духе, то сможет быстро превзойти свою результативность в "Арсенале", - сообщил Анри.




Метки Анри, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2018 17:00

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  1. manutd-20champ 06.03.2018 21:51 # manutd-20champ
    удачи анри и оксу

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  2. kojan 06.03.2018 19:42 # kojan
    да ничего он из себя не представляет, вот это и сказал изоповым языком Анри...

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  3. chr1s8rown 06.03.2018 19:36 # chr1s8rown
    доля сарказма присутствует

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  4. makeewadim 06.03.2018 18:26 # makeewadim
    Анри многое ещё стоит понять

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  5. gerrard08 06.03.2018 17:43 # gerrard08
    Норм залимонил Оксу и кинул еще один камень в маразмата.

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  6. liverpool1892est 06.03.2018 17:14 # liverpool1892est
    Тайсон машина!

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  7. emiltito 06.03.2018 17:13 # emiltito
    Потому что Окс всегда хотел играть в полузащите и неоднократно об этом говорил. Только тупоголовый маразматик пихал его на разные позиции, кроме желаемой.

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