Теперь Анри понимает, что из себя представляет Окслейд-Чемберлен

Эксперт Sky Sports Тьерри Анри заявил, что теперь понимает, что из себя представляет полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен.

Накануне Чемберлен разразился критикой в адрес Анри и Гари Невилла, которые на старте сезона задавались вопросом, зачем "Ливерпуль" купил игрока без определенного стиля. Теперь Тьерри признал свою неправоту.



"Он заслуживает похвалы за свою игру в "Ливерпуле", но в "Арсенале" мы этого не видели. В этом случае подойдет пример Фрэнка Лэмпарда. Все знали, в чем именно он хорош. Его сильной стороной всегда были внезапные подключения в штрафную и голы. Что было сильной стороной Алекса, мы просто не знали".



"В "Арсенале" никто не понимал, на какой позиции его использовать. Он играл вингбека, играл левого и правого вингера, исполнял роль "десятки". Это было главной его проблемой".



"Теперь мы видим, что он из себя представляет. Он играет одного из трех центральных полузащитников, оказывает давление на соперника, отбирает мяч, забивает голы и делает результативные передачи".



"Не подумайте, Алекс всегда обладал большим потенциалом, но сейчас он демонстрирует еще и стабильную игру. Если он продолжит в том же духе, то сможет быстро превзойти свою результативность в "Арсенале", - сообщил Анри.