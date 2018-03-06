Игроки "Челси" опасаются, что Азар покинет клуб из-за Конте
Игроки "Челси" опасаются, что главный тренер Антонио Конте подтолкнет плеймейкера Эдена Азара к решению покинуть клуб.
Уже в девяти матчах нынешнего сезона, в том числе против "Барселоны" и "Манчестер Сити", Азар выходил на позицию "ложной девятки". Эден не скрывает, что его не устраивает роль, предполагающая огромное количество единоборств в воздухе. Также бельгиец жаловался, что не принимает активное участие в игре и чувствует себя отрезанным от партнеров.
Одноклубники бельгийца опасаются, что странная тактика Конте подтолкнет их товарища к уходу из клуба. Боссы "Челси" обещали предоставить Эдену площадку для борьбы за "Золотой мяч", однако решения тренера не позволяет 27-летнему Азару демонстрировать все свои лучшие качества.
Как сообщает The Telegraph, "синие" все еще готовы сделать бельгийца одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги: по новому контракту Азар сможет зарабатывать до 300 тысяч фунтов в неделю. Однако партнеры Эдена по клубу уверены, что плеймейкер может пересмотреть свое будущее на "Стэмфорд Бридж" и отправиться в другой топ-клуб, даже в случае увольнения Конте.
06.03.2018 16:00
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Последние комментарии:
"Боссы "Челси" обещали предоставить Эдену площадку для борьбы за "Золотой мяч"
Пхахахаха
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Клуб наемников. Даже типа две главные звезды навострили лыжи в другие клубы. Подпишу контракт, не подпишу, что ха херня вообще. Противно от этого Челси бле
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что то он в последнее время ноет типа реал, реал как и длинноносый кстати, но что делать, конте то при чем, хочет, так за хорошие бабки уйдет, нет пусть ж... рвет, может золотой мячик отхватить со временем разумеется
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Плохому бомбардиру вратарь мешает
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Будущий обладатель ЗМ останется у Королей АПЛ!
Рон еще максимум 1 годик попылит, а потом у Азара конкурентов вообще не останется!
Изичайший вин будет
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6ля выкинуть Конте, продлить Азарчика, в следующем сезоне он снова сезон проведет на высочайшем уровне и можно продавать в реал, пока не поздно и за солидные баблища, все-таки 28 лет будет
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скоро уже 40 а он все тот же обводчик неудачник который каждый год переходит в реал
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Боссы "Челси" обещали предоставить Эдену площадку для борьбы за "Золотой мяч"
Пздц, что за бред?
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все понеслась *изда по кочкам...чья то больная фантазия решила что Азар несчастлив и недоволен, другие дружно подхватили и теперь будут раздувать из мухи слона, причем версии будет все изощреннее, а слухи якобы все правдоподобнее
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Азара в реал
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