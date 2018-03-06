Игроки "Челси" опасаются, что Азар покинет клуб из-за Конте

Игроки "Челси" опасаются, что главный тренер Антонио Конте подтолкнет плеймейкера Эдена Азара к решению покинуть клуб.

Уже в девяти матчах нынешнего сезона, в том числе против "Барселоны" и "Манчестер Сити", Азар выходил на позицию "ложной девятки". Эден не скрывает, что его не устраивает роль, предполагающая огромное количество единоборств в воздухе. Также бельгиец жаловался, что не принимает активное участие в игре и чувствует себя отрезанным от партнеров.



Одноклубники бельгийца опасаются, что странная тактика Конте подтолкнет их товарища к уходу из клуба. Боссы "Челси" обещали предоставить Эдену площадку для борьбы за "Золотой мяч", однако решения тренера не позволяет 27-летнему Азару демонстрировать все свои лучшие качества.



Как сообщает The Telegraph, "синие" все еще готовы сделать бельгийца одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги: по новому контракту Азар сможет зарабатывать до 300 тысяч фунтов в неделю. Однако партнеры Эдена по клубу уверены, что плеймейкер может пересмотреть свое будущее на "Стэмфорд Бридж" и отправиться в другой топ-клуб, даже в случае увольнения Конте.