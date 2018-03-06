Давид Луис проведет в лазарете "Челси" еще месяц

Отсутствие защитника "Челси" Давида Луиса продлится еще месяц из-за проблем с коленом и лодыжкой.

Как известно, колено беспокоит бразильского защитника уже более года — с матча против "Манчестер Сити" в декабре 2016, когда Давиду досталось от нападающего Серхио Агуэро.



По информации Evening Standard, по ходу этого сезона Луис неоднократно ездил в Барселону на консультацию к профильному специалисту, однако проблема не решена до сих пор. Более того, теперь у Давида появились жалобы и на лодыжку.



В результате этих болячек 30-летний бразилец отметился лишь четырьмя выходами в стартовом составе "синих" с начала ноября — последний раз еще в проигранном "Уотфорду" матче в феврале.



В данный момент прогноз докторов таков, что Луису потребуется еще месяц. Но даже вернувшись в строй к дерби с "Вест Хэмом" 8 апреля, Давид вряд ли будет готов сразу выйти на поле — после столь длительного отсутствия ему потребуются тренировки.