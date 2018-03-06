Анонс матча "Ливерпуль" — "Порту"

Во вторник вечером "Ливерпуль" оформит выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Перевес в пять голов после первой встречи с "Порту" не оставляет насчет этого никаких сомнений.

В прошлом месяце команда Юргена Клоппа переиграла "Порту" в доминирующей манере, забив пять безответных голов. С тех пор главный тренер "красных" произнес не одну речь, чтобы убедить всех в том, что не считает ответный матч простой формальностью.



На днях Клопп напомнил, что после того поражения 0:5 "Порту" выиграл все свои матчи. Также Юрген пообещал, что не будет выставлять резерв и сделает не более трех изменений в составе относительно субботнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



"Сейчас наша ситуация в лиге такова, что мы должны давать результат и играть стабильно. Ты не используешь ротацию, чтобы избежать чего-нибудь. Ты задействуешь лишь тех игроков, которые находятся в лучшей форме".



"Если наш состав и будет отличаться от субботнего матча, то лишь потому, что мы хотим одержать победу и только. Именно это я имел ввиду, когда говорил, что мы не дадим игрокам отдохнуть. Мы сделаем одно, два или три изменений, но только ради достижения победы".



"Я ожидаю, что соперник выставит сильный состав. Я ожидаю, что они захотят реабилитироваться и навредить нам в футбольном отношении. Таковы мои ожидания", — говорил Клопп на пресс-конференции.



Еще ни одна команда в истории Лиги Чемпионов не выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч 0:5.



"Ливерпуль" пять раз играл против "Порту" во всех соревнованиях — три победы и две ничьи.



Единственный раз "Ливерпуль" и "Порту" сталкивались в плей-офф на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА в сезоне 2000/01. Тогда "красные" отпраздновали победу по сумме двух матчей 2:0 и впоследствии взяли трофей.



"Ливерпуль" — одна из трех команд, наравне с "Барселоной" и "Тоттенхэмом", ни разу не проигравших на групповом этапе.



В рамках плей-офф Лиги Чемпионов "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал дома с разницей более чем в два мяча.



На игровую практику в этот вечер могут рассчитывать такие футболисты, как Натаниэль Клайн, Джорджиньо Вейналдум, Адам Лаллана и Бен Вудберн.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 5:0

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:45 Онлайн-трансляция