Анонс матча "Ливерпуль" — "Порту"
Во вторник вечером "Ливерпуль" оформит выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Перевес в пять голов после первой встречи с "Порту" не оставляет насчет этого никаких сомнений.
В прошлом месяце команда Юргена Клоппа переиграла "Порту" в доминирующей манере, забив пять безответных голов. С тех пор главный тренер "красных" произнес не одну речь, чтобы убедить всех в том, что не считает ответный матч простой формальностью.
На днях Клопп напомнил, что после того поражения 0:5 "Порту" выиграл все свои матчи. Также Юрген пообещал, что не будет выставлять резерв и сделает не более трех изменений в составе относительно субботнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
"Сейчас наша ситуация в лиге такова, что мы должны давать результат и играть стабильно. Ты не используешь ротацию, чтобы избежать чего-нибудь. Ты задействуешь лишь тех игроков, которые находятся в лучшей форме".
"Если наш состав и будет отличаться от субботнего матча, то лишь потому, что мы хотим одержать победу и только. Именно это я имел ввиду, когда говорил, что мы не дадим игрокам отдохнуть. Мы сделаем одно, два или три изменений, но только ради достижения победы".
"Я ожидаю, что соперник выставит сильный состав. Я ожидаю, что они захотят реабилитироваться и навредить нам в футбольном отношении. Таковы мои ожидания", — говорил Клопп на пресс-конференции.
Еще ни одна команда в истории Лиги Чемпионов не выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч 0:5.
"Ливерпуль" пять раз играл против "Порту" во всех соревнованиях — три победы и две ничьи.
Единственный раз "Ливерпуль" и "Порту" сталкивались в плей-офф на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА в сезоне 2000/01. Тогда "красные" отпраздновали победу по сумме двух матчей 2:0 и впоследствии взяли трофей.
"Ливерпуль" — одна из трех команд, наравне с "Барселоной" и "Тоттенхэмом", ни разу не проигравших на групповом этапе.
В рамках плей-офф Лиги Чемпионов "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал дома с разницей более чем в два мяча.
На игровую практику в этот вечер могут рассчитывать такие футболисты, как Натаниэль Клайн, Джорджиньо Вейналдум, Адам Лаллана и Бен Вудберн.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 5:0
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:45 Онлайн-трансляция
06.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
без сосолаха лузерка вообще ничего не создаст, дермино без него не вывезет, ну а мане это гамне. слабый игрок, просто бегунок, еще и фейлит и бокапорит постоянно, а опорка и защита просто одна большая дыра.
вангую что порто будет вигрывать в 2-3 мяча и очкарик о6осрется от страха прямо на бровке, выпустит сосолаха и каким то чудом избежит позора, но такой халявы дальше не будет, любой в 1/4 просто растопчет лузерку
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лоллана, хендырсон, милнер, гомез...6ля, весь состав кроме фирмы - е6ать дноо))) 6лять, я говорю, если бы не это везение и воспитанник Челси сосолах то эта помойка даже в топ-6 не была бы! пик пройдет, везение тоже, Челси арсиноль наберут форму, все, считай эти пару лет были выдающимся периодом для этой бестрофейный помойноой ямы, будет снова период сосаний на 5-8 местах, как всегда
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пздц проорал как путлер пугает мир новым оружием, до чего же конченные пидорахи )))
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Хотелось бы с Реалом в 1/4 встретится.
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А где гритомать?
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Bluehonorfc9 - в ответ на предложение заняться сексом сказал что у жены бомбит ;-)
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ковачичи, васкесы, бензема, рамосы....леол
пи3да реалу
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привет, ротики. тут у меня пёсик пропал - прям с члена спрыгнул и сбежал, не видали здесь? отзывается на валмин или гейфанмю. ему же без моей колбаски не прожить долго...
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Ну чё, как и следовало ожидать, крайних защитников поменял и Салаху дал отдохнуть, центр и так постоянно в ротации, плюс Лаллана в старте. Если всё пойдёт нормально, глядишь и Ингсу дадут побегать.
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Какой матч лч будете лицезреть сегодня?
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Проход Ливерпуля...
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Го все унижать скюмопидopа
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ну а если серьёзно, то
обе забьют, победа Порту в 1 мяч или 2.
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0-5 дома от порту стало бы хорошим уроком, а заодно и подарком скаузерам на 8м
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чей фейк этот пидерму ?
далбаёбик, вернись плизки, с тобой намного веселей *=*
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легкая победа, хотелось бы увидеть резерв в лице Клайна Лалланы и Ингса, но зная Клоппа выйдет основа))
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Бл9 на сайте самые чёткие пацанчики с кем можно пообщаться поугарать это жека000000, аристократ, дон-Антонио, кипелофф и лфк мад фан13...остальные глиномессы!! Мр кредо ещё был норм пацанчик, но чёт он пропал или под фейком сидит.
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Миниле, Клайн, Клаван, Гомес, Морено, Лаллана, Хендо, Джан, Вудберн, Соланке, Ингз
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иксдва
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Сочи - Йокерит!!!!!!!!!!!!!
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