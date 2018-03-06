Анонс матча "Ливерпуль" — "Порту"

Ливерпуль Во вторник вечером "Ливерпуль" оформит выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Перевес в пять голов после первой встречи с "Порту" не оставляет насчет этого никаких сомнений.

В прошлом месяце команда Юргена Клоппа переиграла "Порту" в доминирующей манере, забив пять безответных голов. С тех пор главный тренер "красных" произнес не одну речь, чтобы убедить всех в том, что не считает ответный матч простой формальностью.

На днях Клопп напомнил, что после того поражения 0:5 "Порту" выиграл все свои матчи. Также Юрген пообещал, что не будет выставлять резерв и сделает не более трех изменений в составе относительно субботнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

"Сейчас наша ситуация в лиге такова, что мы должны давать результат и играть стабильно. Ты не используешь ротацию, чтобы избежать чего-нибудь. Ты задействуешь лишь тех игроков, которые находятся в лучшей форме".

"Если наш состав и будет отличаться от субботнего матча, то лишь потому, что мы хотим одержать победу и только. Именно это я имел ввиду, когда говорил, что мы не дадим игрокам отдохнуть. Мы сделаем одно, два или три изменений, но только ради достижения победы".

"Я ожидаю, что соперник выставит сильный состав. Я ожидаю, что они захотят реабилитироваться и навредить нам в футбольном отношении. Таковы мои ожидания", — говорил Клопп на пресс-конференции.

Еще ни одна команда в истории Лиги Чемпионов не выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч 0:5.

"Ливерпуль" пять раз играл против "Порту" во всех соревнованиях — три победы и две ничьи.

Единственный раз "Ливерпуль" и "Порту" сталкивались в плей-офф на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА в сезоне 2000/01. Тогда "красные" отпраздновали победу по сумме двух матчей 2:0 и впоследствии взяли трофей.

"Ливерпуль" — одна из трех команд, наравне с "Барселоной" и "Тоттенхэмом", ни разу не проигравших на групповом этапе.

В рамках плей-офф Лиги Чемпионов "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал дома с разницей более чем в два мяча.

На игровую практику в этот вечер могут рассчитывать такие футболисты, как Натаниэль Клайн, Джорджиньо Вейналдум, Адам Лаллана и Бен Вудберн.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия). Первый матч — 5:0
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 06.03.2018 22:15 # bezviz
    без сосолаха лузерка вообще ничего не создаст, дермино без него не вывезет, ну а мане это гамне. слабый игрок, просто бегунок, еще и фейлит и бокапорит постоянно, а опорка и защита просто одна большая дыра.
    вангую что порто будет вигрывать в 2-3 мяча и очкарик о6осрется от страха прямо на бровке, выпустит сосолаха и каким то чудом избежит позора, но такой халявы дальше не будет, любой в 1/4 просто растопчет лузерку

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  2. bezviz 06.03.2018 22:08 # bezviz
    лоллана, хендырсон, милнер, гомез...6ля, весь состав кроме фирмы - е6ать дноо))) 6лять, я говорю, если бы не это везение и воспитанник Челси сосолах то эта помойка даже в топ-6 не была бы! пик пройдет, везение тоже, Челси арсиноль наберут форму, все, считай эти пару лет были выдающимся периодом для этой бестрофейный помойноой ямы, будет снова период сосаний на 5-8 местах, как всегда

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  3. pepguardiola 06.03.2018 22:05 # pepguardiola
    пздц проорал как путлер пугает мир новым оружием, до чего же конченные пидорахи )))

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  4. mikkiynwa 06.03.2018 22:04 # mikkiynwa
    Хотелось бы с Реалом в 1/4 встретится.

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  5. imf-tau 06.03.2018 21:49 # imf-tau
    А где гритомать?

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  6. denstar 06.03.2018 21:47 # denstar
    Bluehonorfc9 - в ответ на предложение заняться сексом сказал что у жены бомбит ;-)

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  7. al-faarabi 06.03.2018 21:46 # al-faarabi
    ковачичи, васкесы, бензема, рамосы....леол
    пи3да реалу

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  8. mamkoved-gay 06.03.2018 21:40 # mamkoved-gay
    привет, ротики. тут у меня пёсик пропал - прям с члена спрыгнул и сбежал, не видали здесь? отзывается на валмин или гейфанмю. ему же без моей колбаски не прожить долго...

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  9. sausage 06.03.2018 21:36 # sausage
    Ну чё, как и следовало ожидать, крайних защитников поменял и Салаху дал отдохнуть, центр и так постоянно в ротации, плюс Лаллана в старте. Если всё пойдёт нормально, глядишь и Ингсу дадут побегать.

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  10. electric 06.03.2018 21:22 # electric
    Какой матч лч будете лицезреть сегодня?

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  11. chelsealondon 06.03.2018 21:20 # chelsealondon
    Проход Ливерпуля...

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  12. apucmokpam 06.03.2018 21:15 # apucmokpam
    Го все унижать скюмопидopа

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  13. gidro-met 06.03.2018 21:00 # gidro-met
    ну а если серьёзно, то

    обе забьют, победа Порту в 1 мяч или 2.

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  14. gidro-met 06.03.2018 20:59 # gidro-met
    0-5 дома от порту стало бы хорошим уроком, а заодно и подарком скаузерам на 8м

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  15. pepguardiola 06.03.2018 20:56 # pepguardiola
    чей фейк этот пидерму ?
    далбаёбик, вернись плизки, с тобой намного веселей *=*

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  16. keremet 06.03.2018 20:42 # keremet
    легкая победа, хотелось бы увидеть резерв в лице Клайна Лалланы и Ингса, но зная Клоппа выйдет основа))

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  17. cfc000000 06.03.2018 20:34 # cfc000000
    Бл9 на сайте самые чёткие пацанчики с кем можно пообщаться поугарать это жека000000, аристократ, дон-Антонио, кипелофф и лфк мад фан13...остальные глиномессы!! Мр кредо ещё был норм пацанчик, но чёт он пропал или под фейком сидит.

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  18. suarezov 06.03.2018 20:02 # suarezov
    Миниле, Клайн, Клаван, Гомес, Морено, Лаллана, Хендо, Джан, Вудберн, Соланке, Ингз

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  19. tra-hall 06.03.2018 19:41 # tra-hall
    иксдва

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  20. geyfan-mu 06.03.2018 19:28 # geyfan-mu
    Сочи - Йокерит!!!!!!!!!!!!!

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