Клопп: "Лаллана по-прежнему важен для "Ливерпуля"

Адам Лаллана Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Адам Лаллана остается для него ключевым игроком, несмотря на ограниченную роль в этом сезоне.

Этот сезон омрачен для 29-летнего англичанина постоянными проблемами со здоровьем. В рамках Премьер-Лиги Лаллана провел девять матчей, включая лишь один в стартовом составе.

Во вторник вечером против "Порту" Адам может впервые появиться в старте "Ливерпуля" в рамках еврокубков с финала Лиги Европы 2016 года. В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Клопп заверил, что по-прежнему возлагает большие надежды на Лаллану.

"Адам важен для нас. Да, у нас есть конкуренция, но обычно это не проблема для Адама. Ему требуется только время".

"В жизни ты учишься на своих ошибках, и все мы должны извлечь урок. Мы ошиблись, когда выпустили его, думая, что он здоров, но это было не так".

"Он перенес два небольших рецидива — не самых больших, но все равно: он то в строю, то нет, то в строю, то нет. Конечно, в этом нет смысла, и мы были вынуждены начинать сначала. Он все ближе".

"Конечно, он потерял ритм, но мы все равно нуждаемся в нем, и мы все равно будем его использовать. Он спокоен и видит, что команда обладает мастерством".

"Он всегда является одним из тех парней, которые на тренировках стараются на порядок больше, потому что он всегда основателен во всех вещах, которые делает. Его время придет, 100 процентов", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1437

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Последние комментарии:




  1. suarezov 06.03.2018 19:50 # suarezov
    По идее давно должен был набрать форму, с августа в травмах

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  2. manutd-20champ 06.03.2018 14:32 # manutd-20champ
    пахан на банке

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  3. kojan 06.03.2018 14:26 # kojan
    если 29-ти летний ветеран лазарета так важен для ливера и его время придёт... ну, тогда у этого клуба "великое" будущее...

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  4. gerrard08 06.03.2018 13:37 # gerrard08
    Да чот я ожидал что он вытеснит Мане. Ибо это не очень сложно.

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  5. mcfc-fantactic 06.03.2018 13:05 # mcfc-fantactic
    Клопп:-,, Лалалалала-лала-лалала-лалала...нана-нана-нах...

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  6. dred 06.03.2018 13:00 # dred
    Ну он мало играет

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