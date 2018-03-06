Клопп: "Лаллана по-прежнему важен для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Адам Лаллана остается для него ключевым игроком, несмотря на ограниченную роль в этом сезоне.

Этот сезон омрачен для 29-летнего англичанина постоянными проблемами со здоровьем. В рамках Премьер-Лиги Лаллана провел девять матчей, включая лишь один в стартовом составе.



Во вторник вечером против "Порту" Адам может впервые появиться в старте "Ливерпуля" в рамках еврокубков с финала Лиги Европы 2016 года. В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Клопп заверил, что по-прежнему возлагает большие надежды на Лаллану.



"Адам важен для нас. Да, у нас есть конкуренция, но обычно это не проблема для Адама. Ему требуется только время".



"В жизни ты учишься на своих ошибках, и все мы должны извлечь урок. Мы ошиблись, когда выпустили его, думая, что он здоров, но это было не так".



"Он перенес два небольших рецидива — не самых больших, но все равно: он то в строю, то нет, то в строю, то нет. Конечно, в этом нет смысла, и мы были вынуждены начинать сначала. Он все ближе".



"Конечно, он потерял ритм, но мы все равно нуждаемся в нем, и мы все равно будем его использовать. Он спокоен и видит, что команда обладает мастерством".



"Он всегда является одним из тех парней, которые на тренировках стараются на порядок больше, потому что он всегда основателен во всех вещах, которые делает. Его время придет, 100 процентов", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.