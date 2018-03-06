"Саутгемптон" планирует уволить Пеллегрино в конце сезона

"Саутгемптон" планирует уволить своего главного тренера Маурисио Пеллегрино в конце сезона, даже если избежит вылета из Премье-Лиги.

Отказавшись от услуг Клода Пюэля прошлым летом и назначая на его место Пеллегрино, "святые" твердо намеревались побороться за попадание в еврокубки.



Однако ожидания совершенно не совпали с реальностью. Под руководством Маурисио "Саутгемптон" одержал только пять побед в 29 матчах Премьер-Лиги и в данный момент располагается всего в одном очке от зоны вылета.



Как утверждает Daily Mirror, на "Сент Мэри" недовольны 46-летним аргентинцем и уже присматривают нового рулевого. В шорт-листе кандидатов на замену Пеллегрино значатся Славиша Йоканович из "Фулхэма" и Грэм Поттер из "Эстерсунда".



Добавим, что позже в этом месяце "святые" поспорят с "Уиганом" за путевку в полуфинал Кубка Англии. Однако поездка на "Уэмбли" не спасет Маурисио, как не спасла Пюэля, при котором "Саутгемптон" участвовал в финале Кубка Лиги.