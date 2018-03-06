Невилл отреагировал на замечания Конте

Антонио Конте Звезда голубого экрана Гари Невилл отреагировал на критику со стороны главного тренера "Челси" Антонио Конте, который посоветовал телеэкспертам "включать голову".

По ходу воскресного матча с "Манчестер Сити", проигранного "синими" 1:0, Невилл возмутился пассивностью чемпионов Премьер-Лиги и описал их манеру игры "неприемлемой" и "постыдной".

Эти слова дошли до Конте еще на пресс-конференции, после чего итальянец посоветовал эксперту чаще включать голову и не нести чепухи. Как тогда оправдывался Антонио, сыграй его команда смелее, она получила бы три-четыре безответных гола на "Этихад".

В понедельник Невилл продолжил словесную пикировку, отметив, что игра "Челси" вызвала у него настоящее отвращение. Гари считает, что подопечные Конте просто взяли выходной.

"Я дважды подумаю, прежде чем использовать такие громкие слова, которые я употребил во время воскресного эфира. Мне пришлось крепко задуматься после того, что я увидел в этой игре".

"Мы все понимаем, что "Сити" – лучшая команда в Премьер-Лиге. Но когда они теряют мяч, они немедленно реагируют и делают это на высокой скорости. Они сыграли в четверг, вышли на поле в воскресенье и все равно не проявили никаких слабостей. Игроки же "Челси" просто взяли отгул. Они решили устроить себе выходной".

"Антонио Конте назвал нас глупцами, но просто сравните игру "Челси" с его "Ювентусом" или сборной Италии. Эти команды упорно трудились, были весьма агрессивны и понимали, что от них требуется. Против них было неприятно играть".

"Я могу гарантировать, что воскресная игра Челси не произвела такого же впечатления на владельцев клуба. Они сыграли неприемлемо", - сообщил Невилл Sky Sports.




Метки Конте, Невилл, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. shaldyk 06.03.2018 09:54 # shaldyk
    Гарри, надо было подумать три раза. И рубить правду матку не избирательно.

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  2. tursa 06.03.2018 09:34 # tursa
    жаль конте не напомнил о работе невилла в испании, вот у него пукан бы взорвался, даже ответить нечем

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  3. lfc-in-my-heart 06.03.2018 09:25 # lfc-in-my-heart
    пусть Невилл посмотрит игру мю, там не лучше. Целый тайм автобусить против Кристал пэласа....

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