Невилл отреагировал на замечания Конте

Звезда голубого экрана Гари Невилл отреагировал на критику со стороны главного тренера "Челси" Антонио Конте, который посоветовал телеэкспертам "включать голову".

По ходу воскресного матча с "Манчестер Сити", проигранного "синими" 1:0, Невилл возмутился пассивностью чемпионов Премьер-Лиги и описал их манеру игры "неприемлемой" и "постыдной".



Эти слова дошли до Конте еще на пресс-конференции, после чего итальянец посоветовал эксперту чаще включать голову и не нести чепухи. Как тогда оправдывался Антонио, сыграй его команда смелее, она получила бы три-четыре безответных гола на "Этихад".



В понедельник Невилл продолжил словесную пикировку, отметив, что игра "Челси" вызвала у него настоящее отвращение. Гари считает, что подопечные Конте просто взяли выходной.



"Я дважды подумаю, прежде чем использовать такие громкие слова, которые я употребил во время воскресного эфира. Мне пришлось крепко задуматься после того, что я увидел в этой игре".



"Мы все понимаем, что "Сити" – лучшая команда в Премьер-Лиге. Но когда они теряют мяч, они немедленно реагируют и делают это на высокой скорости. Они сыграли в четверг, вышли на поле в воскресенье и все равно не проявили никаких слабостей. Игроки же "Челси" просто взяли отгул. Они решили устроить себе выходной".



"Антонио Конте назвал нас глупцами, но просто сравните игру "Челси" с его "Ювентусом" или сборной Италии. Эти команды упорно трудились, были весьма агрессивны и понимали, что от них требуется. Против них было неприятно играть".



"Я могу гарантировать, что воскресная игра Челси не произвела такого же впечатления на владельцев клуба. Они сыграли неприемлемо", - сообщил Невилл Sky Sports.