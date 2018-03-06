88% фанатов "Арсенала" желают ухода Венгера

Баннеры болельщиков Арсенала Объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters Trust) подавляющим большинством проголосовало против нахождения Арсена Венгера на тренерском мостике "канониров".

Два поражения кряду от "Манчестер Сити", а также проигрыш в гостях у "Брайтона" до предела накалили обстановку в лондонском клубе. По слухам, от Венгера начали отворачиваться не только игроки, но и руководители, которым он до сих пор обеспечивал блестящие финансовые показатели.

Меж тем, в понедельник вечером в Лондоне прошло ежегодное собрание членов AST — организации, которая не только объединяет болельщиков клуба, но и является держателем небольшого пакета акций "Арсенала".

Среди прочих вопросов, на повестке дня оказался и такой: "Поддерживаете ли вы пребывание Венгера в качестве главного тренера клуба после окончания сезона 2017/18?"

Результаты голосования оказались предсказуемыми, но от того не менее ошеломляющими — 88% фанатов высказались за то, чтобы Арсен оставил свой пост в мае. Фактически девять из 10 болельщиков хотят, чтобы Венгер ушел.

"Так просто не может продолжаться. Кажется, что надвигается время перемен, и руководство с владельцем должны осознать это. Венгер словно отчаянно цепляющийся человек", — сообщил представитель AST Sky Sports.



Метки AST, Арсенал, болельщики, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. kalei 06.03.2018 09:39 # kalei
    если игра не скатиться в унылое говно челсей или мю тупые автобусы и навесы, то да почему бы и нет, другое дело подскажите такого тренера который ставит похожую игру помимо Гварды и Венгера?

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  2. redwhitegun 06.03.2018 09:10 # redwhitegun
    Мне вот интересно что за конченые идиоты голосовали. Посмотреть бы на эти 12% бестолочей...

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  3. beatles-red 06.03.2018 08:52 # beatles-red
    Данунах

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  4. fc-zenit 06.03.2018 08:29 # fc-zenit
    твари неблагодарные!

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  5. gunars 06.03.2018 08:08 # gunars
    Гений!

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  6. pauk 06.03.2018 08:07 # pauk
    обратный путин))

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