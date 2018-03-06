88% фанатов "Арсенала" желают ухода Венгера

Объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters Trust) подавляющим большинством проголосовало против нахождения Арсена Венгера на тренерском мостике "канониров".

Два поражения кряду от "Манчестер Сити", а также проигрыш в гостях у "Брайтона" до предела накалили обстановку в лондонском клубе. По слухам, от Венгера начали отворачиваться не только игроки, но и руководители, которым он до сих пор обеспечивал блестящие финансовые показатели.



Меж тем, в понедельник вечером в Лондоне прошло ежегодное собрание членов AST — организации, которая не только объединяет болельщиков клуба, но и является держателем небольшого пакета акций "Арсенала".



Среди прочих вопросов, на повестке дня оказался и такой: "Поддерживаете ли вы пребывание Венгера в качестве главного тренера клуба после окончания сезона 2017/18?"



Результаты голосования оказались предсказуемыми, но от того не менее ошеломляющими — 88% фанатов высказались за то, чтобы Арсен оставил свой пост в мае. Фактически девять из 10 болельщиков хотят, чтобы Венгер ушел.



"Так просто не может продолжаться. Кажется, что надвигается время перемен, и руководство с владельцем должны осознать это. Венгер словно отчаянно цепляющийся человек", — сообщил представитель AST Sky Sports.