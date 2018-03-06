Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

Убедительная победа "Сити" над "Челси", очередная неудача "Арсенала" и камбэк "Манчестер Юнайтед", — это и многое другое произошло в 29-м туре Премьер-Лиге, итоги которого настало время подвести.





"Бернли" прерывает свои серии



Команда Шона Дайча не побеждала в чемпионате с середины декабря, но это не мешало ей занимать седьмую строчку в таблице накануне субботнего матча с "Эвертоном". "Ириски" также предлагали отличную возможность эту серию прервать: за весь сезон мерсисайдцы выиграли всего один выездной поединок.



"Бернли" не просто одержал долгожданную победу, которая позволила ему набрать 40 очков — выполнить задачу, которая казалась максимальной до старта сезона. Впервые под руководством Дайча в Премьер-Лиге "бордовые" смогли победить, пропустив первыми. Неудивительно, что это случилось именно в субботу. "Бернли" был великолепен на протяжении почти всей встречи, "Эвертон" хорошо провел первую половину, но выключился из игры после перерыва. Оборона "ирисок" определенно помогла не самой результативной команде Дайча — и их волевая победа также была следствием характера матча. С атакующей точки зрения, это был один из лучших поединков "Бернли" в сезоне, что подтверждает статистика: именно в игре с "Эвертоном" хозяева "Терф Мур" нанесли наибольшее количество ударов по воротам за всю кампанию.



"Уотфорду" ничего не грозит



Список претендентов на вылет в этом сезоне выглядит очень большим, и в какой-то момент под угрозу попал даже "Уотфорд", великолепно начавший сезон под руководством Марку Силвы. В последних 11 матчах португальца "шершни", тем не менее, одержали только две победы, и руководство решило сменить тренера на полпути.



Это решение уже выглядит правильным. Хави Грасия не сделал ничего выдающегося, но вернувшаяся в игру команды дисциплина позволяет ей добывать результаты на своем поле. "Уотфорд" Грасии выиграл три из трех на "Викаридж Роад" — в субботу еще один победный мяч записал на свой счет Трой Дини, нанесший новый удар по рассыпающимся надеждам "Вест Бромвича" спасти этот сезон. Для "дроздов" борьба может закончиться раньше времени, но из нее вышел и "Уотфорд" - правда, с положительным итогом. Команде Грасии осталось набрать всего несколько очков, хотя пробудившийся коллектив теперь, наверняка, видит своей целью финишировать в первой десятке.



У "Вест Хэма" могут быть проблемы



Дэвид Мойес преобразил игру "молотобойцев" в середине сезона, и после серии успешных результатов "Вест Хэм" перестали воспринимать претендентом на вылет. Решение проблемы в обороне, а также стремление забивать Марко Арнаутовича делали разницу между безалаберной командой Билича на старте сезона и солидным коллективом Мойеса, несколько раз огорчившим грандов Премьер-Лиги.



Из-за кадровых проблем зимой "Вест Хэм" немного забуксовал, но даже выздоровление ведущих игроков не привело результаты лондонцев в норму. Дома им удалось пару недель назад обыграть "Уотфорд", но настоящая причина для тревоги — это выездные матчи, а также качество обороны. "Вест Хэм" проиграл три подряд поединка в гостях, пропустив в общей сложности 11 мячей. "Суонси" стал еще одним коллективом, отправившем "молотобойцев" в нокаут — это был один из лучших поединков команды Карлуша Карвальяла, но также непозволительно слабое выступление от коллектива Мойеса.



У "Вест Хэма" сейчас только три очка преимущества перед зоной вылета, и есть ощущение, что Мойесу необходимо начинать с начала — по качеству субботняя игра очень напоминала "Вест Хэм" старта сезона.



Махрез снова блистает в составе "Лестера"



Когда на исходе января бывшие чемпионы Англии отклонили предложение "Манчестер Сити" о покупке Рияда Махреза, а алжирец принялся саботировать тренировки, болельщики допускали худшее. Некоторые опасались, что Махрез больше не выйдет на поле в составе "Лестера", но Рияд в итоге решил действовать в интересах клуба и самого себя. Как бы там ни было, а полузащитнику еще необходимо продавать себя, чтобы летом интерес к его персоне был аналогичен зимнему.



Махрез вернулся в состав "Лестера" не в лучший для команды период — подопечные Клода Пюэля выиграли всего два из 10 последних матчей в чемпионате. Тем не менее, он очень помог команде сломить сопротивление "Шеффилд Юнайтед" и пробиться в четвертьфинал Кубка Англии. В эту субботу он также спас "лис" от домашнего поражения. "Борнмут" готовился праздновать редкую для себя победу вдали от дома, но великолепный удар алжирца со штрафного перед финальным свистком лишил "вишенок" двух очков. Кубок Англии, пожалуй, остается приоритетным для "Лестера", и главное для Пюэля сейчас то, что, несмотря на спад команды, он может в полной мере положиться на ее лучшего футболиста.







"Арсенал" не отреагировал на неудачи



Очень сложная для "канониров" неделя завершилась выездом в Брайтон, где команда Арсена Венгера откровенна не выглядела фаворитом встречи. И дело не только в последних провалах: на протяжении всего сезона лондонцы крайне плохо выступают на выезде, проигрывая фактически каждый второй поединок. К этому прилагалась и отличная форма самого "Брайтона". Команда Криса Хьютона не проигрывала в шести поединках подряд и победила в двух последних домашних матчах, забив шесть мячей.



По сути, воскресная встреча оправдала ожидания. "Брайтон" победил 2:1 — и поднялся на 10-ю позицию в таблице. "Арсенал", невзирая на всю критику, проявить себя не сумел — команда Венгера провалила первые 40 минут встречи, по ходу которых "Брайтон" вполне мог обеспечить себе преимущество в три-четыре мяча. Реакция гостей пришла из ниоткуда, но на одном голе "Арсенал" остановился — после перерыва "Брайтон" достаточно уверенно довел дело до победы.



В прежние времена команда Венгера умела реагировать на "кризисные недели", и отсутствие подобной реакции в этом ситуации — пожалуй, главный показатель того, что спустя годы стагнации "Арсенал" пришел к регрессу. О месте в первой четверке сейчас говорить смешно: "канониры" отстали от "Тоттенхэма" на 13 очков. От идущего седьмым "Бернли" их отделяет всего пять пунктов — при том, что команда Шона Дайча до этого уикенда провела два месяца без побед.



Конте не верит в свою команду



"Челси" сейчас также выглядит клубом, который очень рискует остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон. Четвертому "Тоттенхэму" действующие чемпионы проигрывают пять очков, но важнее даже не разница, а выступления команды Антонио Конте на этом этапе. "Синие" проиграли четыре из последних пяти матчей Премьер-Лиги, и оправдывать их можно разве что за воскресную встречу с великолепным "Манчестер Сити".



Впрочем, так ли это? "Сити" выиграл со счетом 1:0, но едва ли эта встреча выглядела интригующей. Показательный момент второго тайма — пешая перепасовка хозяев на половине поля "Челси" под таким же пешим наблюдением лондонцев. Приехать на "Этихад" обороняться — план логичный, но "Челси" не предпринял почти никаких попыток спасти игру, уступая в счете. Команда Конте выглядела подобно "Ньюкаслу" в большинстве матчей с ведущими командами в этом сезоне — она была рада удерживать поражение, которое не стало разгромным. Вкупе с отсутствием в составе профильных нападающих и реакцией самого Конте, не видящего в этом результате проблемы, можно сделать не самый радостный вывод. На этом этапе наставник "Челси" буквально не верит в свою команду, которой в то же время очень нужен эмоциональный толчок.



Команды Моуриньо больше не обречены при 0:2



Об этой статистике вспоминали не раз, когда "Манчестер Юнайтед" проигрывал по ходу матчей с разницей в два мяча. В течение всей карьеры команды Жозе Моуриньо никогда не побеждали, проигрывая со счетом 0:2. Конечно, они не так часто оказывались в подобном положении, но в некоторых случаях это говорило о том, как сложно подопечным португальца, действуя предсказуемо, предложить что-то неожиданное на завершающем отрезке встречи. Командам Моуриньо привычно находится в контроле и работать от заготовленного заранее плана.



Наконец, это произошло в матче с "Кристал Пэлас". Понедельники на "Селхерст Парк" часто дарят выдающиеся поединки, и этот не был исключением. "Пэлас", обескровленный травмами, выдал невероятный матч в противостоянии с манкунианцами, но этого все равно оказалось мало — как мало всех достоинств "орлов" после прихода Роя Ходжсона для того, чтобы находиться выше 18-го места. МЮ проявил характер, тактические решения Моуриньо во второй половине сработали, а решающий удар нанес любимый футболист менеджера "Юнайтед". Неманья Матич также, наконец, напомнил о своем умении пробивать с дистанции и забил свой первый гол в футболке нынешней команды.



Иван Громиков специально для FAPL.ru