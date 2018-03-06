Новый стадион "Тоттенхэма" будет вмещать 62,062 зрителя

Прошение "Тоттенхэма" на увеличение вместимости строящегося стадиона до 62,062 зрителей было удовлетворено.

Напомним, в январе стало известно, что в процессе строительства новой арены на месте снесенного "Уайт Харт Лэйн" "шпоры" изыскали возможность слегка расширить стадион, чья проектная вместимость составляла 61,559 зрителей.



Таким образом, "шпоры" обратились к совету округа Харинги, за разрешением добавить стадиону еще 503 места. У муниципальных властей возражений не возникло, сообщает Sky Sports.



Эта маленькая корректировка не скажется на сроках строительства, которое будет завершено к началу следующего сезона. Новый стадион "Тоттенхэма" станет вторым самым вместительным в Лондоне из числа клубных, после Олимпийского "Вест Хэма".



Добавим, что в процессе строительства выросла не только вместимость, но и смета. Изначально новая арена "Тоттенхэма" оценивалась в 400 миллионов фунтов, но по итогу стоимость реализации проекта может приблизиться 1 млрд. фунтов. Это будет самый дорогой стадион в Европе.