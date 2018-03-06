Новый стадион "Тоттенхэма" будет вмещать 62,062 зрителя

Новый стадион Тоттенхэма Прошение "Тоттенхэма" на увеличение вместимости строящегося стадиона до 62,062 зрителей было удовлетворено.

Напомним, в январе стало известно, что в процессе строительства новой арены на месте снесенного "Уайт Харт Лэйн" "шпоры" изыскали возможность слегка расширить стадион, чья проектная вместимость составляла 61,559 зрителей.

Таким образом, "шпоры" обратились к совету округа Харинги, за разрешением добавить стадиону еще 503 места. У муниципальных властей возражений не возникло, сообщает Sky Sports.

Эта маленькая корректировка не скажется на сроках строительства, которое будет завершено к началу следующего сезона. Новый стадион "Тоттенхэма" станет вторым самым вместительным в Лондоне из числа клубных, после Олимпийского "Вест Хэма".

Добавим, что в процессе строительства выросла не только вместимость, но и смета. Изначально новая арена "Тоттенхэма" оценивалась в 400 миллионов фунтов, но по итогу стоимость реализации проекта может приблизиться 1 млрд. фунтов. Это будет самый дорогой стадион в Европе.



Метки стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2018 07:00

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  1. recyjoed 06.03.2018 08:19 # recyjoed
    На Уэмбли сколько приходит?) Я не говорю про топовые матчи. Средняя посещаемость? Больше 60 хотя бы? 90 тыс Уэмбли вмещает вроде бы

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  2. tursa 06.03.2018 07:05 # tursa
    чет нне очень

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  3. meshuggah 06.03.2018 07:03 # meshuggah
    кому интересен этот курятник, луче че там по щленщеПользователь получил предупреждение

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