Новый стадион "Тоттенхэма" будет вмещать 62,062 зрителя
Прошение "Тоттенхэма" на увеличение вместимости строящегося стадиона до 62,062 зрителей было удовлетворено.
Напомним, в январе стало известно, что в процессе строительства новой арены на месте снесенного "Уайт Харт Лэйн" "шпоры" изыскали возможность слегка расширить стадион, чья проектная вместимость составляла 61,559 зрителей.
Таким образом, "шпоры" обратились к совету округа Харинги, за разрешением добавить стадиону еще 503 места. У муниципальных властей возражений не возникло, сообщает Sky Sports.
Эта маленькая корректировка не скажется на сроках строительства, которое будет завершено к началу следующего сезона. Новый стадион "Тоттенхэма" станет вторым самым вместительным в Лондоне из числа клубных, после Олимпийского "Вест Хэма".
Добавим, что в процессе строительства выросла не только вместимость, но и смета. Изначально новая арена "Тоттенхэма" оценивалась в 400 миллионов фунтов, но по итогу стоимость реализации проекта может приблизиться 1 млрд. фунтов. Это будет самый дорогой стадион в Европе.
06.03.2018 07:00
Просмотров: 1087
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На Уэмбли сколько приходит?) Я не говорю про топовые матчи. Средняя посещаемость? Больше 60 хотя бы? 90 тыс Уэмбли вмещает вроде бы
(ответить)
чет нне очень
(ответить)
кому интересен этот курятник, луче че там по щленще
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий