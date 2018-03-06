Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди возобновил тренировки после тяжелой травмы колена.

Напомним, Менди находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в сентябре. Впоследствии Бенжамен перенес операцию, однако неопределенность со сроками его возвращения в строй существовала до последнего.



На прошлой неделе официальный веб-сайт "горожан" опубликовал интервью с 23-летним французом, который заявил, что планирует вернуться к дерби против "Манчестер Юнайтед" 7 апреля. Менди тут же выступил с опровержением в социальных сетях, пообещав посвятить восстановлению столько времени, сколько потребуется.



Тем не менее, возвращение Бенжамена действительно не за горами. Как сообщает ESPN, в понедельник Менди занимался в общей группе — как и вингер Рахим Стерлинг, пропустивший четыре последних матча с мышечной травмой.