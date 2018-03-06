Моуриньо рад, несмотря на обилие ошибок

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо порадовался камбэку своей команды, несмотря на "так много ошибок" в выездном матче против "Кристал Пэлас".

Лишь после того как "орлы" сделали счет 2:0 в начале второго тайма, "Юнайтед" по-настоящему включился в игру и принялся нагнетать давление. Проявив характер, в компенсированное время "красные дьяволы" вырвали победу (2:3). Моуриньо доволен результатом, но одновременно озадачен количеством ошибок своих подопечных.

"Это был великолепный матч для людей перед экранами и на стадионе. Но сложный матч для меня, потому что моя команда совершила так много ошибок. Во втором тайме мы показали удивительный настрой и очень качественный футбол, но мы совершили так много оборонительных ошибок. Говоря об ошибках, я имею ввиду не только защитников, я говорю о команде в целом".

"Мне не нравится, когда мои команды перестают быть организованными, как это случилось сегодня. Однако это был удивительный матч, удивительный камбэк и очень важная победа. До конца еще девять матчей, и мы в девяти очках от пятого места, что не так удивительно, но вполне нормально", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2018 02:25

Количество просмотров Просмотров: 2704

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. geyfan-mu 06.03.2018 02:45 # geyfan-mu
    на Питтсбург штуку поставил (в матче). последние 5 очки 5-0 в пользу Калгари. 6 не будет у Флеймз

    (ответить)

  2. geyfan-mu 06.03.2018 02:37 # geyfan-mu
    пацаны, если без приколов какие варики на ставку ПСЖ - Реал?
    П1 за 1.9? или углы ТБ 11,5? углы должны пробивать, много будет думаю

    (ответить)

  3. geyfan-mu 06.03.2018 02:33 # geyfan-mu
    я тоже)
    карточка выиграла) ставил тотал угловых МЮ больше 5,5 коф 1.72

    (ответить)

  4. van-der-slav 06.03.2018 02:29 # van-der-slav
    сказать "несмотря на большое количество ошибок"? нееееее
    сказать "несмотря на "так много ошибок" даааа
    #войнавсегдаодна

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: