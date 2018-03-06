Моуриньо рад, несмотря на обилие ошибок
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо порадовался камбэку своей команды, несмотря на "так много ошибок" в выездном матче против "Кристал Пэлас".
Лишь после того как "орлы" сделали счет 2:0 в начале второго тайма, "Юнайтед" по-настоящему включился в игру и принялся нагнетать давление. Проявив характер, в компенсированное время "красные дьяволы" вырвали победу (2:3). Моуриньо доволен результатом, но одновременно озадачен количеством ошибок своих подопечных.
"Это был великолепный матч для людей перед экранами и на стадионе. Но сложный матч для меня, потому что моя команда совершила так много ошибок. Во втором тайме мы показали удивительный настрой и очень качественный футбол, но мы совершили так много оборонительных ошибок. Говоря об ошибках, я имею ввиду не только защитников, я говорю о команде в целом".
"Мне не нравится, когда мои команды перестают быть организованными, как это случилось сегодня. Однако это был удивительный матч, удивительный камбэк и очень важная победа. До конца еще девять матчей, и мы в девяти очках от пятого места, что не так удивительно, но вполне нормально", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
06.03.2018 02:25
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на Питтсбург штуку поставил (в матче). последние 5 очки 5-0 в пользу Калгари. 6 не будет у Флеймз
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пацаны, если без приколов какие варики на ставку ПСЖ - Реал?
П1 за 1.9? или углы ТБ 11,5? углы должны пробивать, много будет думаю
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я тоже)
карточка выиграла) ставил тотал угловых МЮ больше 5,5 коф 1.72
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сказать "несмотря на большое количество ошибок"? нееееее
сказать "несмотря на "так много ошибок" даааа
#войнавсегдаодна
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