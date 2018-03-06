"Юнайтед" отыграл дефицит в два гола у "Пэлас" и вырвал победу

Уступая по ходу выездного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы забить три гола подряд и вырвать победу.

В стартовый состав "орлов" вернулись выздоровевшие защитники Мартин Келли и Джеффри Шлюпп, заменив Тимоти Фосу-Менсу и Джайро Ридевалда.



У "красных дьяволов" произошла одна перестановка в составе. Это Джесси Лингард появился вместо Антони Мартиаля, который даже не попал в запас.



Уже в самом начале матча команды обменялись опасными моментами. Джеймс Томкинс попытался пробить через себя, однако получилось неточно. Гости ответили ударом головой Алексиса Санчеса, но голкипер Уэйн Хеннесси вовремя вышел из ворот, сумев руками и лицом отразить мяч.



"Пэлас" атаковал охотно и на 11-й минуте открыл счет. Кристиан Бентеке прострелил вдоль линии штрафной, а Андрос Таунсенд нанес удар в касание. После рикошета от Виктора Линделефа мяч полетел в притирку со штангой — 1:0.



В остатке тайма "Юнайтед" демонстрировал отвратительную игру, больше не пробив в створ. Подопечные Жозе Моуриньо держали мяч, но ничего не могли с ним изобрести. "Пэлас" довольно комфортно выстоял до перерыва.



Второй тайм начался неожиданно. Шлюпп быстро ввел мяч в игру со штрафного, сделав передачу за спину Смоллингу. В результате такой хитрой передачи Патрик Ван Анхольт отправился на свидание с Давидом Де Хеа и пробил в ближний угол ворот — 2:0.



Разозленные гости пошли большими силами вперед, и на 55-й минуте Смоллинг реабилитировался за провал в обороне. Крис на дальней штанге ускользнул от опеки и головой замкнул навесную передачу Антонио Валенсии — 2:1.



"Юнайтед", наконец, задвигался и прижал соперника. "Пэлас" был полностью сосредоточен на обороне своих ворот, порой играя на отбой.



Натиск "дьяволов" принес свои плоды. На 76-й минуте Санчес при помощи рикошета от Томкинса попал в перекладину, а мяч отскочил к Ромелу Лукаку. Бельгиец принялся мельчить в штрафной, но в конце концов оторвался от защитника и пробил — 2:2.



Почти сразу же хозяева могли вновь выйти вперед, однако Де Хеа в падении совершил прекрасный сейв после удара головой Бентеке.



Несмотря на отсутствие свежести, в концовке шел довольно открытый футбол — победить хотели те и другие. Оба команды были хороши, однако удача улыбнулась "Юнайтед". Уже в компенсированное время Неманья Матич нанес удар с подъема с 25 метров, застав Хеннесси врасплох — 2:3.



"Кристал Пэлас" выдающимся образом провел первые 45 минут, совершенно не давай грозному сопернику играть. Провалив первый тайм и пропустив второй гол в начале второго, затем "Манчестер Юнайтед" преобразился и чудом вырвал победу, однако почему "красные дьяволы" не готовы играть в таком режиме весь матч или хотя бы его большую часть — вопрос открытый.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче