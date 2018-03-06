"Юнайтед" отыграл дефицит в два гола у "Пэлас" и вырвал победу
Уступая по ходу выездного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы забить три гола подряд и вырвать победу.
В стартовый состав "орлов" вернулись выздоровевшие защитники Мартин Келли и Джеффри Шлюпп, заменив Тимоти Фосу-Менсу и Джайро Ридевалда.
У "красных дьяволов" произошла одна перестановка в составе. Это Джесси Лингард появился вместо Антони Мартиаля, который даже не попал в запас.
Уже в самом начале матча команды обменялись опасными моментами. Джеймс Томкинс попытался пробить через себя, однако получилось неточно. Гости ответили ударом головой Алексиса Санчеса, но голкипер Уэйн Хеннесси вовремя вышел из ворот, сумев руками и лицом отразить мяч.
"Пэлас" атаковал охотно и на 11-й минуте открыл счет. Кристиан Бентеке прострелил вдоль линии штрафной, а Андрос Таунсенд нанес удар в касание. После рикошета от Виктора Линделефа мяч полетел в притирку со штангой — 1:0.
В остатке тайма "Юнайтед" демонстрировал отвратительную игру, больше не пробив в створ. Подопечные Жозе Моуриньо держали мяч, но ничего не могли с ним изобрести. "Пэлас" довольно комфортно выстоял до перерыва.
Второй тайм начался неожиданно. Шлюпп быстро ввел мяч в игру со штрафного, сделав передачу за спину Смоллингу. В результате такой хитрой передачи Патрик Ван Анхольт отправился на свидание с Давидом Де Хеа и пробил в ближний угол ворот — 2:0.
Разозленные гости пошли большими силами вперед, и на 55-й минуте Смоллинг реабилитировался за провал в обороне. Крис на дальней штанге ускользнул от опеки и головой замкнул навесную передачу Антонио Валенсии — 2:1.
"Юнайтед", наконец, задвигался и прижал соперника. "Пэлас" был полностью сосредоточен на обороне своих ворот, порой играя на отбой.
Натиск "дьяволов" принес свои плоды. На 76-й минуте Санчес при помощи рикошета от Томкинса попал в перекладину, а мяч отскочил к Ромелу Лукаку. Бельгиец принялся мельчить в штрафной, но в конце концов оторвался от защитника и пробил — 2:2.
Почти сразу же хозяева могли вновь выйти вперед, однако Де Хеа в падении совершил прекрасный сейв после удара головой Бентеке.
Несмотря на отсутствие свежести, в концовке шел довольно открытый футбол — победить хотели те и другие. Оба команды были хороши, однако удача улыбнулась "Юнайтед". Уже в компенсированное время Неманья Матич нанес удар с подъема с 25 метров, застав Хеннесси врасплох — 2:3.
"Кристал Пэлас" выдающимся образом провел первые 45 минут, совершенно не давай грозному сопернику играть. Провалив первый тайм и пропустив второй гол в начале второго, затем "Манчестер Юнайтед" преобразился и чудом вырвал победу, однако почему "красные дьяволы" не готовы играть в таком режиме весь матч или хотя бы его большую часть — вопрос открытый.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
06.03.2018 00:55
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Последние комментарии:
сезон эпичного обоссывания пенсов со всех направлений - Салах, Де Брейне, Матич, Лукаку, Коста. Столько топарей проепать и набрать игроков средней руки, и логично что с ними на 5 месте крепко сидят и без шансов вылетят в эльче от топ-команды. Апогей абсолютной ебанутости нынешнего челсе - Эден Азар, с ростом метр писсят, которого ставят в центр нападения и делают на него навесы с фланга! навесы на Азара азаза
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Матич красиво сделал, сразу вспомнил как такие банки Джеррард вколачивал.
Ну а так, конечно, подразнили колбасных 2-ым местом и отправили их обратно, вниз, подальше к Челси и Арсеналу.
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Договорняк. Джейми подтвердил
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Матч не смотрел, но очень смешно видеть петушение глоров маню после отскока от аутсайдера, у которого практически вся основа в лазарете лежит. Изменений в таблице до начала и после окончания тура вообще нет, а ору как от героической победы над сильнейшим соперником
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Порадовали парни во втором тайме! с победой! ГГМЮ!!!)
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Моур впервые правильно отреагировал заменами по ходу проигранного матча, Шоу и Рэш задали темп, Мата растянул правую бровку, давили второй там, в итоге волевая уверенная победа на характере! Теперь осталось бегунков лузерпуля наказать и опустить местных лузерпульцев на землю.
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Такое ощущение, что Хеннесси за бабки слил матч.
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ахахаха как же МЮ укатал местных даунов, которые кипятком ссались на себя при 2-0
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От блин, надо было посмотреть. Как так можно было 2 очка просрать? Жаль. Одно радует — такой МЮ нам нужен ))
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ходжсон -пздц лошара!_там где он-там пролёт,всё мимо денег,криво уёбищно,-мокрая курица одним словом!фуфил картоновый.
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Блэт, заебок конечно окропили хейтеров. Считай заново разодрали только-только покрывшиеся коркой раны на их измученных от е6ли и горения сракотанах.
Но такая пое6ота,как в первом тайме, уже который раз в гостях. Мот стоит начать давать пи3дюлей до матча, а не в перерыве. Я хз.
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Линделеф полный отстой, Янг ужасен. Санчес в разы уступает Марсьялю.
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сколько орков из красной помойки повылазило, просто ор ))
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красавцы, норм поссали на тех, кто ссал на вас во время матча
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Смоллинг, Лукаку, Лингард - браво, ДеХей - очередной космический сейв
Ленделеф и Валенсия - сегодня дно
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найс комбек, с победой. Не без везения, конечно. Обычно голкипер команды соперника МЮ играет на 200% своих возможностей, как в последний раз (например тот же Дубравка из Ньюкасла), а тут Хенесси вообще никакой, давно такого говнаря бесполезного на гк слоте не видел.
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Михайло, будь человеком, не уподобляйся большинству здешних обезьян, пиши грамотно! Я уж не говорю о стилистике, хотя бы слово "впритирку" пиши слитно и не используй его всякий раз, когда мяч летит в сторону штанги. Впритирку - это значит почти касаясь, очень близко. Прочти и прими во внимание.
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представляю, как шпанюки "великого" клуба все 90 минут потирали яйца в кармане, предвкушая проигрыш, а затем и ничью МЮ. А сколько радостного визга готовилось, красноречия. Не вышло, вес пар в свисток, не израсходован словарный запас, хотелки так и остались хотелками...
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мало, очень мало фанов мю на сайте кто комментит, раньше больше было
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ссаный клуб пидоразов и обезьян
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