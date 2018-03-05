Нголо Канте вернулся к тренировкам после обморока

Отсутствие полузащитника "Челси" Нголо Канте в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" было обусловлено обмороком, который случился с игроком на тренировке.

Как передает Evening Standard, французский опорник готовился к выезду на "Этихад" в обычном режиме, однако после тренировки в пятницу, направляясь в раздевалку, Канте упал в обморок на глазах своих партнеров по команде.



Естественно тренерский штаб Антонио Конте не стал рисковать Нголо в матче, который завершился поражением "синих" со счетом 1:0, хотя Канте и отправился с командой в Манчестер.



Серия медицинских тестов, которые с тех пор прошел 26-летний футболист, не выявила никаких отклонений. С сердцем Канте полный порядок, и доктора затрудняются назвать причину обморока. Существует теория, что Нголо испытал шок от перепада температур, зайдя в помещение после занятия.



Меж тем, в понедельник Нголо уже возобновил тренировки. Ожидается, что Канте вернется в состав "Челси" на субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".