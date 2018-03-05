Нголо Канте вернулся к тренировкам после обморока
Отсутствие полузащитника "Челси" Нголо Канте в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" было обусловлено обмороком, который случился с игроком на тренировке.
Как передает Evening Standard, французский опорник готовился к выезду на "Этихад" в обычном режиме, однако после тренировки в пятницу, направляясь в раздевалку, Канте упал в обморок на глазах своих партнеров по команде.
Естественно тренерский штаб Антонио Конте не стал рисковать Нголо в матче, который завершился поражением "синих" со счетом 1:0, хотя Канте и отправился с командой в Манчестер.
Серия медицинских тестов, которые с тех пор прошел 26-летний футболист, не выявила никаких отклонений. С сердцем Канте полный порядок, и доктора затрудняются назвать причину обморока. Существует теория, что Нголо испытал шок от перепада температур, зайдя в помещение после занятия.
Меж тем, в понедельник Нголо уже возобновил тренировки. Ожидается, что Канте вернется в состав "Челси" на субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
05.03.2018 23:00
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Просто негру сказали на каком месте сейчас в таблице челси.
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мельдоний с,ука...
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Откосил
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Загоняли парня. Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
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Какие вы все злые!
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просто наконец то понял куда попал
в щолсей
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просто почитал комменты безвиза
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здоровья
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охуел от осознания куда перешел
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Здоровья, один из немногих топов Челси.
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здоровья.
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Допинг не помог
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загонял ссаный парик единственного топа в команде. какая же всё таки помойка эта челси.
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перепахала лошадь эта,надо бы отдых представить челику
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