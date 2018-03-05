Нголо Канте вернулся к тренировкам после обморока

Нголо Канте Отсутствие полузащитника "Челси" Нголо Канте в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" было обусловлено обмороком, который случился с игроком на тренировке.

Как передает Evening Standard, французский опорник готовился к выезду на "Этихад" в обычном режиме, однако после тренировки в пятницу, направляясь в раздевалку, Канте упал в обморок на глазах своих партнеров по команде.

Естественно тренерский штаб Антонио Конте не стал рисковать Нголо в матче, который завершился поражением "синих" со счетом 1:0, хотя Канте и отправился с командой в Манчестер.

Серия медицинских тестов, которые с тех пор прошел 26-летний футболист, не выявила никаких отклонений. С сердцем Канте полный порядок, и доктора затрудняются назвать причину обморока. Существует теория, что Нголо испытал шок от перепада температур, зайдя в помещение после занятия.

Меж тем, в понедельник Нголо уже возобновил тренировки. Ожидается, что Канте вернется в состав "Челси" на субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2668

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 06.03.2018 10:11 # muaxaxaxa
    Просто негру сказали на каком месте сейчас в таблице челси.

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  2. mcfc-fantactic 06.03.2018 10:00 # mcfc-fantactic
    мельдоний с,ука...

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  3. abbat-man-city 06.03.2018 07:25 # abbat-man-city
    Откосил

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  4. rollik707 06.03.2018 05:01 # rollik707
    Загоняли парня. Здоровья и скорейшего возвращения в строй!

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  5. muzzle 06.03.2018 01:10 # muzzle
    Какие вы все злые!

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  6. blackdreamer 06.03.2018 01:03 # blackdreamer
    просто наконец то понял куда попал
    в щолсей

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  7. kos9k 06.03.2018 00:58 # kos9k
    просто почитал комменты безвиза

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  8. manutd-20champ 06.03.2018 00:58 # manutd-20champ
    здоровья

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  9. hammersmith 06.03.2018 00:22 # hammersmith
    охуел от осознания куда перешел

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  10. mickey 06.03.2018 00:02 # mickey
    Здоровья, один из немногих топов Челси.

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  11. kukuruzzo 05.03.2018 23:47 # kukuruzzo
    здоровья.

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  12. lexa-arsenal 05.03.2018 23:35 # lexa-arsenal
    Допинг не помог

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  13. toha-bludsikir 05.03.2018 23:17 # toha-bludsikir
    загонял ссаный парик единственного топа в команде. какая же всё таки помойка эта челси.

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  14. rap-woiska 05.03.2018 23:09 # rap-woiska
    перепахала лошадь эта,надо бы отдых представить челику

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