Глава FA уверен, что VAR появится в Премьер-Лиге

Исполнительный директор FA Мартин Гленн выразил уверенность, что в обозримом будущем система видеопомощи рефери (VAR) появится и в Премьер-Лиге.

В этом сезоне VAR проходит боевые испытания в Кубке Англии и Кубке Лиги, однако далеко не все довольны внедрением современных технологий в футбол.



Зачастую VAR создает продолжительные паузы, непонятые для игроков и зрителей. Кроме того, отмечено, что в некоторых спорных эпизодах рефери просто не прибегают к этой системе — или, напротив, злоупотребляют ее использованием.



Достаточно вспомнить матч 1/8 финала Кубка Англии между "Хаддерсфилдом" и "Манчестер Юнайтед", когда VAR так и не помогла арбитрам корректно установить, был офсайд у Хуана Маты или нет. Однако Гленн уверен, что все шероховатости исчезнут к моменту внедрения этой системы в Премьер-Лиге.



"Я искренне чувствую, что вопрос не в том, появится ли VAR в Премьер-Лиге, а в том, когда это произойдет. Нам необходимо больше опыта, но накопить этот опыт возможно только единственным способом — используя VAR".



"Решение о внедрении VAR должна будет принять Премьер-Лига. На мой взгляд, они поступили корректно, не став спешить и позволив другим опробовать эту систему".



"Премьер-Лига — самая богатая лига в мире, и плохое внедрение VAR имело бы весьма плохие последствия. Однако верно и обратное — если ты не используешь VAR, когда ставки так высоки, когда кто-то может вылететь из-за судейской ошибки, которую можно было бы предотвратить с помощью VAR, то это тоже плохо", — цитирует Гленна Sky Sports.