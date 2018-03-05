Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола согласился с обвинениями FA. Во время матчей рулевому "горожан" запрещено носить желтую ленту в поддержку каталонских политзаключенных.

Полторы недели назад FA выдвинула в адрес Гвардиолы официальные обвинения, рассмотрев в желтой ленте, подвязанной на его верхней одежде, политический жест. Сам Пеп объяснил это лишь желанием поддержать соотечественников, выступающих за независимость Каталонии.



В ответ на обвинения клуб с "Этихад" указал на регламент УЕФА, который позволяет тренерам носить соответствующую символику. И хотя Гвардиола отказался приносить извинения, с требованиями FA лидерам Премьер-Лиги все-таки пришлось согласиться.



Как сообщает Sky Sports, Пеп сможет носить желтую ленту на пресс-конференциях перед и после матчей Премьер-Лиги, но на время матчей испанцу придется ее снять.