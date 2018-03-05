Гвардиола согласился с обвинениями FA

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола согласился с обвинениями FA. Во время матчей рулевому "горожан" запрещено носить желтую ленту в поддержку каталонских политзаключенных.

Полторы недели назад FA выдвинула в адрес Гвардиолы официальные обвинения, рассмотрев в желтой ленте, подвязанной на его верхней одежде, политический жест. Сам Пеп объяснил это лишь желанием поддержать соотечественников, выступающих за независимость Каталонии.

В ответ на обвинения клуб с "Этихад" указал на регламент УЕФА, который позволяет тренерам носить соответствующую символику. И хотя Гвардиола отказался приносить извинения, с требованиями FA лидерам Премьер-Лиги все-таки пришлось согласиться.

Как сообщает Sky Sports, Пеп сможет носить желтую ленту на пресс-конференциях перед и после матчей Премьер-Лиги, но на время матчей испанцу придется ее снять.




Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2018 21:15

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  1. tjk4 05.03.2018 21:18 # tjk4
    Как сообщает Sky Sports, Пеп сможет носить желтую ленту на пресс-конференциях перед и после матчей Премьер-Лиги, но на время матчей испанцу придется ее снять.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60981/

    перед сном может вообще ее себе в зад засунуть

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  2. bes-ter 05.03.2018 21:17 # bes-ter
    Вот же черти.... пусть и цветок свой ноябрьский уберут тогда

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