Аспиликуэта нацелен на девять побед из девяти

Сесар Аспиликуэта Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что его команда больше не может терять очки в остатке сезона, если собирается попасть в Лигу Чемпионов.

Воскресное поражение 1:0 от "Манчестер Сити" оставило действующего чемпиона Премьер-Лиги на пятой позиции, в пяти очках от топ-4.

В числе девяти матчей, что "синим" остается сыграть в концовке сезона Премьер-Лиги, есть и поединки против прямых конкурентов в лице "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", и Аспиликуэта настроен победить всех.

"Мы проиграли уже много матчей, и у нас не осталось пространства для еще одной ошибки".

"Чтобы попасть в Лигу Чемпионов, мы должны двигаться матч за матчем, стараясь выиграть каждый из них. В субботу нас ждет чрезвычайно важный матч против "Кристал Пэлас" дома. Мы должны сосредоточиться на этих девяти оставшихся матчах, чтобы запрыгнуть в зону Лиги Чемпионов", — сообщил Аспиликуэта Evening Standard.



Метки Аспиликуэта, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 471

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.03.2018 22:13 # manutd-20champ
    удачи

    (ответить)

  2. role-playin 05.03.2018 21:20 # role-playin
    Контекс зато настроен не проиграть разгромно.

    (ответить)

  3. dimon70 05.03.2018 21:20 # dimon70
    7 побед,2 всоса

    (ответить)

  4. lancerlancer1 05.03.2018 21:09 # lancerlancer1
    Ну а хули нет, там одни середняки остались

    (ответить)

  5. eden10 05.03.2018 21:01 # eden10
    Шутка дня?)) ору))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: