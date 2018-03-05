Аспиликуэта нацелен на девять побед из девяти

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что его команда больше не может терять очки в остатке сезона, если собирается попасть в Лигу Чемпионов.

Воскресное поражение 1:0 от "Манчестер Сити" оставило действующего чемпиона Премьер-Лиги на пятой позиции, в пяти очках от топ-4.



В числе девяти матчей, что "синим" остается сыграть в концовке сезона Премьер-Лиги, есть и поединки против прямых конкурентов в лице "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", и Аспиликуэта настроен победить всех.



"Мы проиграли уже много матчей, и у нас не осталось пространства для еще одной ошибки".



"Чтобы попасть в Лигу Чемпионов, мы должны двигаться матч за матчем, стараясь выиграть каждый из них. В субботу нас ждет чрезвычайно важный матч против "Кристал Пэлас" дома. Мы должны сосредоточиться на этих девяти оставшихся матчах, чтобы запрыгнуть в зону Лиги Чемпионов", — сообщил Аспиликуэта Evening Standard.