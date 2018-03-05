Моуриньо уверен, что Рэшфорд поедет на ЧМ-2018

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что дефицит игрового времени на клубном уровне не должен стать помехой к поездке нападающего Маркуса Рэшфорда на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.

Последний раз 20-летний Рэшфорд выходил в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги еще на Boxing Day против "Бернли". Игровое время Маркуса заметно сократилось после появления на "Олд Траффорд" Алексиса Санчеса.



Однако Моуриньо не видит в этом повода для переживаний и ожидает, что его коллега Гарет Саутгейт все равно возьмет Рэшфорда на турнир в Россию грядущим летом.



"Главная причина для него быть уверенным насчет места в сборной заключается в том, что он всегда в нашей заявке. Не было ни единого матча, когда Маркус не попал бы в старт или на лавку".



"Как я вижу, иногда вы ставите под сомнение, поедет он на Чемпиона Мира или нет. Знаете, если тренер национальной команды доверяет ему, он возьмет его. Не имеет значения, играет игрок или нет".



"Есть много примеров, когда игроки совершенно не играют за свои клубы, но все равно ездят в национальные команды. Например, Серхио Ромеро, который является вторым голкипером в "Манчестер Юнайтед", но основным голкипером в такой удивительной футбольной стране, как Аргентина".



"В ваших странах полно примеров игроков, которые выступают за национальные команды, не забив и гола в Премьер-Лиге. Так что это зависит от Гарета Саутгейта. Если он доверяет ему, он возьмет его. Не имеет значения, играет он за "Манчестер Юнайтед" или нет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.