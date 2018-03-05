Анри готов сказать "да" "Арсеналу"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри повторил, что не откажется от работы с "канонирами", даже невзирая на все проблемы своего бывшего клуба.

На прошлой неделе Анри впервые признал, что готов заменить Арсена Венгера на тренерском мостике "канониров". Непопадание в Лигу Чемпионов и существенное отставание от топ-клубов Премьер-Лиги его не смущает: француз скажет "да" "Арсеналу" в любой ситуации.

"Я никогда не прекращал борьбу, меня никогда не пугали трудности. Если бы я прислушивался к людям, которые говорили, что из меня ничего не выйдет, меня бы не было здесь".

"Когда я приехал в "Арсенал", мне говорили, что я никогда не начну забивать, если буду играть на левом фланге. Когда я вернулся в "Арсенал", друзья сказали, что я могу только запятнать свое наследие. Как вы видите, я не уклоняюсь от трудностей".

"Если ты влюблен в клуб, то на просьбу помочь всегда ответишь "да". Я не хочу сидеть здесь и обсуждать, должен ли Арсен покинуть клуб. У нас нет с ним разногласий. Я не хочу только одного: видеть все то, что происходит с ним в последнее время", - сообщил Анри Sky Sports.




Метки Анри, Арсенал

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. keita 05.03.2018 20:48 # keita
    Хитрожопок какой. Иди с пердива начинай бля. Арсенал ему подавай

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  2. liverpool1892est 05.03.2018 20:02 # liverpool1892est
    О_о ноу!

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  3. denk 05.03.2018 19:59 # denk
    сначала покажи какой ты тренер а потом "да" говори

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  4. hammersmith 05.03.2018 19:35 # hammersmith
    одмен, а чо на фотке не уолкот?

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  5. quavo 05.03.2018 19:11 # quavo
    Тандем Анчелотти и Анри , и в последующем два ушастых от Арсенала

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