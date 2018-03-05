Анри готов сказать "да" "Арсеналу"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри повторил, что не откажется от работы с "канонирами", даже невзирая на все проблемы своего бывшего клуба.
На прошлой неделе Анри впервые признал, что готов заменить Арсена Венгера на тренерском мостике "канониров". Непопадание в Лигу Чемпионов и существенное отставание от топ-клубов Премьер-Лиги его не смущает: француз скажет "да" "Арсеналу" в любой ситуации.
"Я никогда не прекращал борьбу, меня никогда не пугали трудности. Если бы я прислушивался к людям, которые говорили, что из меня ничего не выйдет, меня бы не было здесь".
"Когда я приехал в "Арсенал", мне говорили, что я никогда не начну забивать, если буду играть на левом фланге. Когда я вернулся в "Арсенал", друзья сказали, что я могу только запятнать свое наследие. Как вы видите, я не уклоняюсь от трудностей".
"Если ты влюблен в клуб, то на просьбу помочь всегда ответишь "да". Я не хочу сидеть здесь и обсуждать, должен ли Арсен покинуть клуб. У нас нет с ним разногласий. Я не хочу только одного: видеть все то, что происходит с ним в последнее время", - сообщил Анри Sky Sports.
05.03.2018 19:00
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Последние комментарии:
Хитрожопок какой. Иди с пердива начинай бля. Арсенал ему подавай
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О_о ноу!
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сначала покажи какой ты тренер а потом "да" говори
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одмен, а чо на фотке не уолкот?
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Тандем Анчелотти и Анри , и в последующем два ушастых от Арсенала
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