Анри готов сказать "да" "Арсеналу"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри повторил, что не откажется от работы с "канонирами", даже невзирая на все проблемы своего бывшего клуба.

На прошлой неделе Анри впервые признал, что готов заменить Арсена Венгера на тренерском мостике "канониров". Непопадание в Лигу Чемпионов и существенное отставание от топ-клубов Премьер-Лиги его не смущает: француз скажет "да" "Арсеналу" в любой ситуации.



"Я никогда не прекращал борьбу, меня никогда не пугали трудности. Если бы я прислушивался к людям, которые говорили, что из меня ничего не выйдет, меня бы не было здесь".



"Когда я приехал в "Арсенал", мне говорили, что я никогда не начну забивать, если буду играть на левом фланге. Когда я вернулся в "Арсенал", друзья сказали, что я могу только запятнать свое наследие. Как вы видите, я не уклоняюсь от трудностей".



"Если ты влюблен в клуб, то на просьбу помочь всегда ответишь "да". Я не хочу сидеть здесь и обсуждать, должен ли Арсен покинуть клуб. У нас нет с ним разногласий. Я не хочу только одного: видеть все то, что происходит с ним в последнее время", - сообщил Анри Sky Sports.