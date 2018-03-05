Оливье Жиру: "Это не кризис"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру отверг предположения о том, что его команда находится в кризисе.
"Синие" проиграли четыре из пяти своих последних матчей в Премьер-Лиге, в том числе против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". В результате такого спада действующий чемпион опустился на пятую позицию и отстает уже на пять очков от топ-4.
Однако 31-летний Жиру, сыгравший считанное количество раз после своего перехода из "Арсенала" в январе, не обеспокоен ухудшившимися результатами и уверяет, что команда по-прежнему поддерживает Антонио Конте.
"Лично у меня такого вопроса даже не возникает — это не кризис. Мы играли против "Юнайтед" и "Сити" на выезде. Конечно, мы могли сыграть лучше, но это не такие простые матчи".
"Мы не рады своим результатам, но это не тот день и момент, чтобы задаваться вопросом, поддерживаем ли мы босса. Конечно, мы поддерживаем его, все мы едины", — приводит слова Жиру Sky Sports.
05.03.2018 18:00
Просмотров: 1582
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Поссал на бестолковку безвиза
(ответить)
чувак еще не отошел от арсенала, его можно понять)
(ответить)
Жиру: "Такое ощущение, будто никуда и не уходил"
(ответить)
уже даже сам клуб мочится на хохла,орео!!!
(ответить)
Вот что делают с футболистом годы, проведенные в Арсенале. Проснись чуток, ты уже в Челси.
(ответить)
Понять не могу, зачем Жиру ушёл в Челси? Ну хотел получать постоянную, игровую практику, перед ЧМ, и при этом остаться в Лондоне, с этим понятно. Выбрал бы вариант с Пэллас или Вести Хэмом. А так, играет, в лучшем случае, 10-15 минут в неделю и всё. В Арсенале, хоть и не был первым выбором в АПЛ, в этом сезоне, так хоть в общем игровом времени не особо уступал Лакасетту, а что теперь?
(ответить)
Теперь это не кризисный Членсе< это пиковый Членсе. пиковый Членсе, который проигрывает разгромно Уотфорду и Борнмуту дома. Это Членсе. Пиковый Членсе. Запомните это имя.
(ответить)
Струя в лицо долбаебику и прочим пенсам орущим про кризис
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий