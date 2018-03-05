Оливье Жиру: "Это не кризис"

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру отверг предположения о том, что его команда находится в кризисе.

"Синие" проиграли четыре из пяти своих последних матчей в Премьер-Лиге, в том числе против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". В результате такого спада действующий чемпион опустился на пятую позицию и отстает уже на пять очков от топ-4.

Однако 31-летний Жиру, сыгравший считанное количество раз после своего перехода из "Арсенала" в январе, не обеспокоен ухудшившимися результатами и уверяет, что команда по-прежнему поддерживает Антонио Конте.

"Лично у меня такого вопроса даже не возникает — это не кризис. Мы играли против "Юнайтед" и "Сити" на выезде. Конечно, мы могли сыграть лучше, но это не такие простые матчи".

"Мы не рады своим результатам, но это не тот день и момент, чтобы задаваться вопросом, поддерживаем ли мы босса. Конечно, мы поддерживаем его, все мы едины", — приводит слова Жиру Sky Sports.



Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 05.03.2018 19:32 # high-malvern
    Поссал на бестолковку безвиза

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  2. kos9k 05.03.2018 18:37 # kos9k
    чувак еще не отошел от арсенала, его можно понять)

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  3. somnambula 05.03.2018 18:30 # somnambula
    Жиру: "Такое ощущение, будто никуда и не уходил"

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  4. rap-woiska 05.03.2018 18:22 # rap-woiska
    уже даже сам клуб мочится на хохла,орео!!!

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  5. acorn 05.03.2018 18:20 # acorn
    Вот что делают с футболистом годы, проведенные в Арсенале. Проснись чуток, ты уже в Челси.

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  6. r-n 05.03.2018 18:16 # r-n
    Понять не могу, зачем Жиру ушёл в Челси? Ну хотел получать постоянную, игровую практику, перед ЧМ, и при этом остаться в Лондоне, с этим понятно. Выбрал бы вариант с Пэллас или Вести Хэмом. А так, играет, в лучшем случае, 10-15 минут в неделю и всё. В Арсенале, хоть и не был первым выбором в АПЛ, в этом сезоне, так хоть в общем игровом времени не особо уступал Лакасетту, а что теперь?

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  7. stevens 05.03.2018 18:02 # stevens
    Теперь это не кризисный Членсе< это пиковый Членсе. пиковый Членсе, который проигрывает разгромно Уотфорду и Борнмуту дома. Это Членсе. Пиковый Членсе. Запомните это имя.Пользователь получил предупреждение

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  8. mikkiynwa 05.03.2018 18:02 # mikkiynwa
    Струя в лицо долбаебику и прочим пенсам орущим про кризисПользователь получил предупреждение

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