Оливье Жиру: "Это не кризис"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру отверг предположения о том, что его команда находится в кризисе.

"Синие" проиграли четыре из пяти своих последних матчей в Премьер-Лиге, в том числе против "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". В результате такого спада действующий чемпион опустился на пятую позицию и отстает уже на пять очков от топ-4.



Однако 31-летний Жиру, сыгравший считанное количество раз после своего перехода из "Арсенала" в январе, не обеспокоен ухудшившимися результатами и уверяет, что команда по-прежнему поддерживает Антонио Конте.



"Лично у меня такого вопроса даже не возникает — это не кризис. Мы играли против "Юнайтед" и "Сити" на выезде. Конечно, мы могли сыграть лучше, но это не такие простые матчи".



"Мы не рады своим результатам, но это не тот день и момент, чтобы задаваться вопросом, поддерживаем ли мы босса. Конечно, мы поддерживаем его, все мы едины", — приводит слова Жиру Sky Sports.