Рамирес хочет вернуться в "Челси"
Бразильский полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес заявил, что открыт к возвращению в "Челси".
В январе 2016 "синие" продали Рамиреса в китайский клуб за 25 миллионов фунтов. С тех пор бразилец успел соскучиться по "Челси", за который он выступал с 2010 года. 30-летний полузащитник надеется, что его вновь позовут на "Стэмфорд Бридж".
"Челси"? Я всегда будут по-особенному привязан к ним и хочу снова сыграть за них до завершения своей карьеры".
"Я знаю, что двери для меня на "Стэмфорд Бридж" будут всегда открыты, и было бы сказочно снова примерить их форму", — сообщил Рамирес UOL Esporte.
05.03.2018 17:00
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Последние комментарии:
Кто это?
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барсукам клаасно всадил бабочку, только скрип пальчиков вальдеса был слышен, но не достал, а старался, и вообще такие шутихи любил он выделывать, то мансити, то петушкам, только за это его пригласить следует, порадует нас еще, недаром анчи его привел
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Что за Бомж?
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Канте и Рамирес просто бомбический центр, пахари все 90мин без устали...
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Рамирес + Канте = Люди в Черном
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кто такой? ну по цвету такой же, как игра щелкси
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вот его жалко что продали.
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ты дурак? он на пике ушёл в говнокитай, никто не вернёт его.
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похоже понял, что нет в мире лучше клуба, чем наш челси лондон
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Надо было зимой его брать. Забил бы победный гол басрелоне.
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