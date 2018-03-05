Рамирес хочет вернуться в "Челси"

Рамирес Бразильский полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес заявил, что открыт к возвращению в "Челси".

В январе 2016 "синие" продали Рамиреса в китайский клуб за 25 миллионов фунтов. С тех пор бразилец успел соскучиться по "Челси", за который он выступал с 2010 года. 30-летний полузащитник надеется, что его вновь позовут на "Стэмфорд Бридж".

"Челси"? Я всегда будут по-особенному привязан к ним и хочу снова сыграть за них до завершения своей карьеры".

"Я знаю, что двери для меня на "Стэмфорд Бридж" будут всегда открыты, и было бы сказочно снова примерить их форму", — сообщил Рамирес UOL Esporte.



Метки Рамирес, Цзянсу Сунин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 05.03.2018 19:58 # fc-oil
    Кто это?

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  2. osivori 05.03.2018 19:27 # osivori
    барсукам клаасно всадил бабочку, только скрип пальчиков вальдеса был слышен, но не достал, а старался, и вообще такие шутихи любил он выделывать, то мансити, то петушкам, только за это его пригласить следует, порадует нас еще, недаром анчи его привел

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  3. silva77 05.03.2018 18:33 # silva77
    Что за Бомж?

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  4. cfc000000 05.03.2018 17:35 # cfc000000
    Канте и Рамирес просто бомбический центр, пахари все 90мин без устали...

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  5. selfish 05.03.2018 17:18 # selfish
    Рамирес + Канте = Люди в Черном

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  6. hammersmith 05.03.2018 17:18 # hammersmith
    кто такой? ну по цвету такой же, как игра щелкси

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  7. artu-19 05.03.2018 17:11 # artu-19
    вот его жалко что продали.

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  8. ksax 05.03.2018 17:03 # ksax
    ты дурак? он на пике ушёл в говнокитай, никто не вернёт его.

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  9. denis-opeercot 05.03.2018 17:03 # denis-opeercot
    похоже понял, что нет в мире лучше клуба, чем наш челси лондон

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  10. celebrate 05.03.2018 17:01 # celebrate
    Надо было зимой его брать. Забил бы победный гол басрелоне.

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