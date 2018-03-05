Рамирес хочет вернуться в "Челси"

Бразильский полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес заявил, что открыт к возвращению в "Челси".

В январе 2016 "синие" продали Рамиреса в китайский клуб за 25 миллионов фунтов. С тех пор бразилец успел соскучиться по "Челси", за который он выступал с 2010 года. 30-летний полузащитник надеется, что его вновь позовут на "Стэмфорд Бридж".



"Челси"? Я всегда будут по-особенному привязан к ним и хочу снова сыграть за них до завершения своей карьеры".



"Я знаю, что двери для меня на "Стэмфорд Бридж" будут всегда открыты, и было бы сказочно снова примерить их форму", — сообщил Рамирес UOL Esporte.