Клопп не даст своим игрокам отдохнуть против "Порту"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его звезды не получат отдыха в матче Лиги Чемпионов против "Порту" во вторник вечером, несмотря на следующий за ним выезд к "Манчестер Юнайтед" через четыре дня.

Разгромив "Порту" в первом матче со счетом 0:5, "красные" практически гарантировали себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Казалось бы, Клопп может поберечь основных игроков в ответной встрече ради важнейшего противостояния с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, однако Юрген не собирается делать то, за что в свое время отчаянно критиковали его предшественника Брендана Роджерса, выставившего резерв против "Реала".

"Никакого отдыха. После встречи с нами "Порту" выиграл все свои матчи. Они постараются ответить нам, они хотят этого. Они португальцы, они имеют представление о гордости, и они дадут нам бой".

"Если кто-нибудь здесь думает, что они приедут и сдадутся, а их звездные игроки останутся дома, то он заблуждается. Это Лига Чемпионов, весь мир за ней наблюдает".

"Я ни на секунду не помышляю о том, чтобы дать отдых кому-либо. Я знаю, что дальше "Манчестер Юнайтед", но нам не изменить это", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2018 16:40

Количество просмотров Просмотров: 1570

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 05.03.2018 20:51 # gerrard08
    Ну Фирме и Салаху можно было бы дать отдых. Лала засиделся на саамье. Ингз подавно. Пусть доказывают свою профпригодность.

    (ответить)

  2. emily-lfc-2005 05.03.2018 20:47 # emily-lfc-2005
    Какой же он топ-Клопп

    (ответить)

  3. fascll 05.03.2018 18:57 # fascll
    Скорее маур выставит не основу, потому что сева даст им бой на трафорде

    (ответить)

  4. lfcynwa 05.03.2018 17:47 # lfcynwa
    Оч хочется чтобы к дерби со скамом футболеры с обеих сторон подошли в форме и без травм
    Хлеба и зрелищ на траффорде надобно

    (ответить)

  5. selfish 05.03.2018 17:33 # selfish
    Тут он явно переборщил, запал лучше бы поберег на чемп

    (ответить)

  6. superperez101 05.03.2018 17:27 # superperez101
    в тонусе держит, чтобы не расслаблялись

    (ответить)

  7. sausage 05.03.2018 16:54 # sausage
    Да ну лан... Кто-то уж точно покурит. Ну на один тайм если чё.

    (ответить)

  8. denis-opeercot 05.03.2018 16:46 # denis-opeercot
    какая противная рожа у этого юргена клопа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: