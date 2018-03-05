Клопп не даст своим игрокам отдохнуть против "Порту"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его звезды не получат отдыха в матче Лиги Чемпионов против "Порту" во вторник вечером, несмотря на следующий за ним выезд к "Манчестер Юнайтед" через четыре дня.
Разгромив "Порту" в первом матче со счетом 0:5, "красные" практически гарантировали себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Казалось бы, Клопп может поберечь основных игроков в ответной встрече ради важнейшего противостояния с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, однако Юрген не собирается делать то, за что в свое время отчаянно критиковали его предшественника Брендана Роджерса, выставившего резерв против "Реала".
"Никакого отдыха. После встречи с нами "Порту" выиграл все свои матчи. Они постараются ответить нам, они хотят этого. Они португальцы, они имеют представление о гордости, и они дадут нам бой".
"Если кто-нибудь здесь думает, что они приедут и сдадутся, а их звездные игроки останутся дома, то он заблуждается. Это Лига Чемпионов, весь мир за ней наблюдает".
"Я ни на секунду не помышляю о том, чтобы дать отдых кому-либо. Я знаю, что дальше "Манчестер Юнайтед", но нам не изменить это", — цитирует Клоппа Sky Sports.
05.03.2018 16:40
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Ну Фирме и Салаху можно было бы дать отдых. Лала засиделся на саамье. Ингз подавно. Пусть доказывают свою профпригодность.
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Какой же он топ-Клопп
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Скорее маур выставит не основу, потому что сева даст им бой на трафорде
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Оч хочется чтобы к дерби со скамом футболеры с обеих сторон подошли в форме и без травм
Хлеба и зрелищ на траффорде надобно
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Тут он явно переборщил, запал лучше бы поберег на чемп
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в тонусе держит, чтобы не расслаблялись
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Да ну лан... Кто-то уж точно покурит. Ну на один тайм если чё.
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какая противная рожа у этого юргена клопа
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