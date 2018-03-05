Клопп не даст своим игрокам отдохнуть против "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его звезды не получат отдыха в матче Лиги Чемпионов против "Порту" во вторник вечером, несмотря на следующий за ним выезд к "Манчестер Юнайтед" через четыре дня.

Разгромив "Порту" в первом матче со счетом 0:5, "красные" практически гарантировали себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Казалось бы, Клопп может поберечь основных игроков в ответной встрече ради важнейшего противостояния с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, однако Юрген не собирается делать то, за что в свое время отчаянно критиковали его предшественника Брендана Роджерса, выставившего резерв против "Реала".



"Никакого отдыха. После встречи с нами "Порту" выиграл все свои матчи. Они постараются ответить нам, они хотят этого. Они португальцы, они имеют представление о гордости, и они дадут нам бой".



"Если кто-нибудь здесь думает, что они приедут и сдадутся, а их звездные игроки останутся дома, то он заблуждается. Это Лига Чемпионов, весь мир за ней наблюдает".



"Я ни на секунду не помышляю о том, чтобы дать отдых кому-либо. Я знаю, что дальше "Манчестер Юнайтед", но нам не изменить это", — цитирует Клоппа Sky Sports.